LRT sutiktų su mažesniu finansavimu, bet turi pasiūlymą

Anot jos, LRT tenkantis procentas galėtų mažėti nuo 1,3 iki 1,2 proc., o šie pokyčiai galėtų įsigalioti 2027 metais.
„LRT supranta, kad finansuoti gynybą yra Lietuvos prioritetas, todėl pasisako, kad nuo 2027 metais LRT biudžetui numatytas procentas nuo akcizų būtų sumažintas nuo 1,3 proc. iki 1,2 procento“, – trečiadienį perduotame komentare BNS nurodė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Keičiantis procentams labai svarbu, kad nesikeistų pats finansavimo modelis – tai yra jis liktų automatinis procentas nuo mokesčių, be jokių bendrojo vidaus produkto lubų ar panašiai, ir būtų išlaikytas visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas“, – pridūrė ji.
M. Garbačiauskaitės-Budrienės žiniomis, politikai neturi iniciatyvų keisti patį LRT finansavimo modelį.
Ji taip pat paragino bet kokius LRT finansavimo pokyčius planuoti iš anksto, skiriant pakankamai laiko persiplanuoti veiklą.
„Taip pat svarbu įvertinti, kad didesnis biudžeto mažinimas turėtų pasekmių ne tik LRT misijos įgyvendinimui, bet ir rengiantis nepertraukiamam transliavimui ekstremalių situacijų atveju. LRT yra svarbi gynybos dalis, ir pasiruošimas dienai X reikalauja apčiuopiamų investicijų“, – kalbėjo LRT generalinė direktorė.
„Tikimės tikros diskusijos su politikais dėl LRT biudžeto. Labai svarbu, kad LRT biudžetas užtikrintų ES Žiniasklaidos laisvės akto nuostatos įgyvendinimą, nurodantį, kad visuomeninio transliuotojo finansavimas turi būti pakankamas, tvarus ir nuspėjamas“, – teigė ji.
BNS rašė, jog Seimo pirmininkas Juozas Olekas Žinių radijui trečiadienį pareiškė su LRT vadove aptaręs galimybę pakeisti įstaigos finansavimo formulę.
Šiuo metu LRT biudžetą sudaro 1 proc. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto pajamos bei 1,3 proc. iš akcizo pajamų.
Naujausi komentarai