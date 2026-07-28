LRT Vidaus audito tarnybai vadovaus Ieva Čibiraitė

Kaip antradienį pranešė transliuotojas, I. Čibiraitę LRT taryba į pareigas paskyrė įvykdžiusi viešąją atranką.
„Prisijungusi prie LRT, siekiu prisidėti prie organizacijos strateginių tikslų įgyvendinimo, stiprindama Vidaus audito tarnybos veiklos kokybę, skaidrumą ir atitiktį Tarptautiniams vidaus audito standartams bei teisės aktų reikalavimams“, – pranešime cituojama I. Čibiraitė.
I. Čibiraitė yra sertifikuota vidaus auditorė (Certified Internal Auditor, CIA), sertifikuota rizikos valdymo užtikrinimo specialistė (Certification in Risk Management Assurance, CRMA) bei sertifikuota ISO 22301 ir ISO/IEC 27001 vyriausioji auditorė (Lead Auditor), įgijusi finansų magistro bei verslo vadybos ir administravimo bakalauro laipsnius.
Pasak transliuotojo, ji savo karjerą praleido griežtai reguliuojamame finansų sektoriuje – vidaus audito srityje, tokiose organizacijose kaip „Lietuvos draudimas“, „Alter Domus Lithuania“ ir „Grant Thornton Baltic“.
Šį konkursą eiti Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas LRT taryba vykdė balandžio–gegužės mėnesiais.
Vykdant atranką buvo vertinama kandidatų darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai, žinios, svarbios Vidaus audito tarnybos vadovo funkcijoms vykdyti, bei motyvacija.
„LRT Vidaus audito tarnyba, vykdydama nepriklausomą ir objektyvią vertinimo bei konsultavimo veiklą, padeda didinti LRT veiklos veiksmingumą, skatina tobulinti veiklos procesus ir teikia tarybai užtikrinimą, kad LRT tikslai siekiami efektyviausiomis priemonėmis. Vidaus auditas prisideda prie LRT tikslų įgyvendinimo sistemingai ir visapusiškai vertindamas LRT valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę“, – teigiama pranešime.
BNS rašė, kad naujojo LRT Vidaus audito tarnybos vadovo ieškota po to, kai praėjusių metų balandį šias pareigas paliko Laura Savičienė. Iki paskiriant nuolatinę vadovę, laikinai šias pareigas ėjo tarnybos auditorė Vaida Novikova.
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