Matutis: neturėjome pakankamai informacijos įvertinti, ar sekmadienį įskridęs objektas kelia grėsmę

„Mes neturėjome pakankamai informacijos įvertinti, kad tai yra būtent dronas ir grėsmę keliantis objektas“, – LRT televizijai teigė A. Matutis.
Todėl, pasak Karinių oro pajėgų vado, Nacionaliniam krizių valdymo centrui (NKVC) nebuvo išsiųstas signalas dėl galimo oro pavojaus paskelbimo.
„Geltonas signalas iš kariuomenės į NKVC neišėjo“, – tikino A. Matutis.
Vis tik, pasak jo, yra tikimybė, kad sekmadienį paryčiais į Lietuvą įskridęs objektas buvo dronas.
„Viskas yra rekonstrukcijos būdu. Skambučiai gyventojų tikrai ne į Karinės oro pajėgas eina. Užtrunka laiko kol 112 gauna skambutį, gauna Nacionalinis krizių valdymo centras ir galiausiai viskas apsijungia. Tuos taškus rekonstruojant atgal, viskas dedama ant žemėlapio ir lyginamos trajektorijos, tai, ką stebėjome mes, iš kur ateina pranešimai. Tik tokiu atveju gali bandyti atstatyti trajektoriją arba papildyti informaciją, kurios neturi“, – dėstė A. Matutis.
„Prijungus gyventojų skambučius, rekonstravus ir sustačius visą trajektoriją – tikimybė yra, kad tai buvo tas pats objektas. (...) Bet informacija vyksta ne realiu laiku“, – akcentavo jis.
Anot Karinių oro pajėgų vado, 20 minučių Lietuvos oro erdvėje buvusiam objektui atpažinti yra nepakankamas laikas, kad naikintuvai galėtų vizualiai identifikuoti, ar tai yra dronas.
„20 minučių yra per trumpas laikas naikintuvams pasiekti tą vietą. Tikriausiai, kaip sakant, pirmą minutę turi būti sprendimas, kad jie jau būtų vietoje, o toliau reikia suprasti judėjimo kryptį, kur juda“, – dėstė jis.
Pasak A. Matučio, Lietuvoje yra diegiama sistema, kuri padėtų iš garso identifikuoti objektą.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kiek anksčiau sakė, kad nėra patenkintas institucijų pateikta informacija apie sekmadienį galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną – tikslesnėms įvykio aplinkybėms išsiaiškinti paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę.
Jis pridūrė, kad apie tokius incidentus visi Lietuvos gyventojai turi būti informuojami vienodai.
Kaip nurodė ministras, pagrindiniai klausimai kyla dėl laiko intervalų bei to, ar gyventojų skambučiai apie neva girdėtą skraidančio objekto garsą, buvo tikslinami pagal radarų fiksuotas atžymas.
Lietuvos kariuomenė pranešė, kad sekmadienį paryčiais Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas kirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną.
Pasak NKVC vadovo Vilmanto Vitkausko, tai galėjo būti dronas. Jis žurnalistams tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo įskristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų – tai galėjo būti nuklydęs dronas.
Tuo metu sekmadienį, po 13 val., Lietuvos kariuomenė ir NKVC dėl galimai į šalį įskridusio drono paskelbė oro pavojų Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Geltonas oro pavojaus statusas truko apie 40 minučių, vėliau oro pavojus buvo atšauktas.
Anot NKVC, objektui ore patikrinti buvo pasitelkti NATO naikintuvai. Galiausiai nustatyta, kad atžymos ore buvo ne dronas, o paukščių būrys.
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