Meno kūrėjų asociacija balsuos dėl Jono Staselio atšaukimo iš vadovo pareigų

Taip pat planuojama paskirti laikinai LMKA prezidento pareigas eisiantį pavaduotoją, patvirtinti naujo prezidento rinkimų tvarką.
BNS rašė, kad LMKA konferencija balandžio pabaigoje pareiškė nepasitikėjimą prezidentu.
J. Staselis teigė, kad jam išsakyta priekaištų dėl esą padarytos reputacinės žalos organizacijai. Anot jo, tai daugiausia susiję su jo buvusia veikla LRT taryboje.
„Priežastis greičiausiai yra ta, nors ir bandoma ją maskuoti, kad kartu su kolegomis iš LRT tarybos pradėjome klausti, kaip naudojami LRT resursai. Nors klausimus kėlėme keturiese, aš buvau paverstas atsakingu, nes pasirašiau juos kaip Turinio komiteto pirmininkas ir man buvo lengviausia padaryti poveikį. Viskas prasidėjo nuo to, kad LRT generalinė direktorė paviešino LRT tarybos Turinio komiteto klausimus jai, ir visa tai buvo paversta kaip mano klausimais, nepaisant to, kad tai buvo keturių iš penkių Turinio komiteto narių kreipimasis ir patvirtinti klausimai. Ir tai buvo pati pradžia“, – BNS sakė J. Staselis.
Jis tvirtino įspėjęs LMKA, kad LRT taryboje jiems neatstovauja, nes tai būtų interesų konfliktas.
„Net LRT įstatymas apie tarybos narius sako: „atstovaujantis visuomenės interesams“. (...) Tad kaltinimai, kad mano veikla LRT taryboje kenkia Meno kūrėjų asociacijai, kai šis „kenkimas“ motyvuojamas emocijomis, yra keisti“, – teigė J. Staselis.
BNS rašė, kad kelios asociacijai priklausančios kūrėjų organizacijos dar pernai gruodį paragino J. Staselį atsistatydinti iš prezidento pareigų dėl jo, kaip LRT tarybos nario, veiksmų.
Jas papiktino, kad J. Staselis pareikalavo LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę pasiaiškinti dėl nacionalinio transliuotojo žurnalistų vykdytos protesto akcijos „Šalin rankas“.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga tuomet pareiškė, kad jei J. Staselis nepasitrauks iš LMKA vadovo pareigų, organizacija neribotam laikui sustabdys savo narystę Meno kūrėjų asociacijoje. Asociacijai taip pat priklausanti Lietuvos kompozitorių sąjunga nurodė griežtai nepritarianti J. Staselio elgesiui bei nusprendė laikinai apriboti jo veiklą draugijos valdybos vardu.
Iš viso asociacija vienija 12 meno kūrėjų organizacijų.
Gegužę baigėsi J. Staselio kadencija LRT taryboje. LMKA naujai kadencijai į šias pareigas delegavo Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkę Daivą Daugirdienę.
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