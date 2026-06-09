Meteorologai: per kelias valandas – didžiulis kritulių kiekis

Pirmadienį daugelyje rajonų praslinko trumpi lietūs su perkūnija, vietomis palijo smarkiai, krito kruša. Aukščiausia oro temperatūra 17–22, vietomis 23–24 laipsniai. Naktį kai kur trumpai palijo. Daug kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 8–14 laipsnių.
Per praėjusias 24 val. gausiausiai palijo:
Dūkšte (Ignalinos r.) – 43,5 mm (t. y. net 63 proc. mėnesio normos);
Zarasuose – 39,2 mm (58 proc. normos);
Raseiniuose – 30,8 mm (47 proc.);
Kelmėje – 28,8 mm (44 proc.);
Rokiškyje – 23,3 mm (34 proc.);
Utenoje – 20,5 mm (28 proc.).
„Dalyje vietovių didžioji nurodyto kritulių kiekio dalis iškrito vos per 2–3 valandas“, – teigė sinoptikai.
Prognozuojama, kad antradienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai palis. Rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 9 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 21 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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