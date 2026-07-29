Migrantai rado naują kelią į Lietuvą

Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje stovinti tvora Estijos vidaus reikalų ministrui padarė įspūdį.
„Jūsų tvora atrodo labai įspūdingai. Pamačiau, kad ji tikrai veiksminga. Taip pat turite įdiegtą visą stebėjimo įrangą, o mes stebėjimo technologijas dar tik diegsime“, – sakė Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro.
Šią tvorą įveikti nėra lengva, nors bandyta įvairiais būdais. Ne kartą mėginta ją perkirpti ar perlipti, tačiau pastaruoju metu migrantai taip nebedaro. Dabar tvorą bandoma įveikti pro apačią – iš Baltarusijos pusės į Lietuvą kasami tuneliai.
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„Šiemet tai mums netikėta, nors tuneliai buvo kasami ir prie sienos su Lenkija. Apie tai mus informavo kolegos Lenkijos pasieniečiai, kurie su šia problema susidūrė šiek tiek anksčiau“, – pasakojo Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
Vieną kasamą tunelį prie pat sienos pasieniečiai pastarosiomis dienomis aptiko Varėnos rajone. Tunelis dar neturėjo išėjimo Lietuvos teritorijoje. Į pagalbą atvyko specialią techniką atsivežę kolegos iš Lenkijos.
Nustačius apytikslę kasimo vietą, patruliavimo take Lietuvos teritorijoje buvo išgręžta ertmė. Maždaug pusantro metro gylyje aptiktas metro pločio tunelis. Ekskavatorius jį užvertė žemėmis. Pasieniečiai turi duomenų, kad panašūs tuneliai šiuo metu kasami ir kitose vietose.
„Šiuo metu žinome bent kelias vietas, kuriose labai tikėtina vyksta darbai, tai yra migrantai kasa tunelius. Žinome, kur jie yra, lauksime nelauktų svečių ir atitinkamai reaguosime“, – teigė R. Liubajevas.
Tunelius aptinkančią įrangą ketina įsigyti ir Lietuvos pasieniečiai. Baltarusijos pusė ir toliau apsimeta nieko nematanti – kaip sakoma, meluoja ir neraudonuoja.
„Daugeliu atvejų jie to nepripažįsta, nors yra įrodymų. Ką daugiau gali įrodyti, jeigu tunelis iškastas, o tau atsako, kad jokių požymių nustatyti nepavyko?“ – kalbėjo R. Liubajevas.
Šalia neteisėtos migracijos yra ir teisėta.
Lietuva netrukus priims daugiau kaip pusšimtį migrantų, kurie šiuo metu yra Kipre. Juos įsipareigota priimti pagal Europos Sąjungos Migracijos paktą.
„Jeigu neklystu, rytoj VSD pareigūnai vyksta į Kiprą atlikti saugumo patikrų. Jeigu bus priimtas teigiamas sprendimas, tie 12 ar 14 migrantų bus perkelti į Lietuvą ir įsijungs Migracijos departamento mechanizmas“, – aiškino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Per šiuos metus iš Kipro iš viso bus perkelti 58 žmonės.
Tačiau ministras kitąmet pagal šį paktą norėtų nepriimti nė vieno migranto. Jo teigimu, geriau mokėti baudas.
„Mano nuomone, reikėtų sumokėti už visus, saugoti visuomenės ramybę ir kartu nesudaryti prielaidų migrantams tikėtis, kad, patekę į Europos Sąjungą, pagal Migracijos ir prieglobsčio paktą jie bus paskirstyti bendrijos viduje. Geriau sumokėti visą sumą ir nepriimti nė vieno“, – tvirtino M. Katelynas.
Tokiu atveju, pasak ministro, Lietuvai reikėtų sumokėti nuo dviejų iki trijų milijonų eurų. Kai kurie valdantieji siūlo šiuos milijonus palikti Lietuvoje.
„Kalbame apie šimtus, o ne tūkstančius žmonių. Tai patikrinti žmonės, kurie atvyksta kartu su pinigais. Tikrai negaliu sau leisti švaistyti mokesčių mokėtojų pinigų, kai juos turime nukreipti į svarbiausias sritis – padėti senjorams ir pirmiausia gerinti demografinę padėtį“, – dėstė Seimo narys Tomas Tomilinas.
Vis dėlto dauguma kalbintų vilniečių pritaria naujajam ministrui.
„Aš irgi taip sakau – už saugumą, savo ir vaikų saugumą, nes jie labai nesaugūs“, – sakė moteris.
„Aš sakyčiau, kad reikia mokėti baudas. Žinote, trumpuoju laikotarpiu gal ir gerai, bet ilguoju laikotarpiu visi žino, kur visa tai nuveda“, – svarstė vyras.
„Nenoriu priimti imigrantų“, – teigė praeivė.
„Turime atsakomybę padėti žmonėms. Kažkiek jų priimti būtų gražu“, – kalbėjo pašnekovė.
Ministro pusėn linksta ir premjeras.
„Tarsimės su vidaus reikalų ministru. Girdžiu jo poziciją, panašią poziciją yra išsakęs ir Jo Ekscelencija Prezidentas. Manau, kad ši pozicija yra labai rimtai svarstytina“, – teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Naujausiais duomenimis, Lietuvoje šiuo metu gyvena 222 tūkst. migrantų iš trečiųjų šalių.
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