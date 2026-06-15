Minima Okupacijos ir genocido diena, pasieniečio Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės

Aukos bus pagerbiamos padedant gėlių Antakalnio kapinėse, Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale, prie paminklo žuvusiems už Tėvynę.
Taip pat vyks Karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse, skirto sovietų ir nacių okupacijų aukoms atminti.
Be kita ko, pirmadienį minimos pirmosios sovietų okupacijos aukos, pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės.
Vidurdienį Rudnios Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Globėjos bažnyčioje bus aukojamos mišios, kiek vėliau A. Barauskas bus pagerbiamas žūties vietoje Ūtos kaime, Varėnos rajone.
1940 metų birželio 15 dienos rytą apie dvidešimt sovietų kareivių apšaudė pasienio 2-osios Ūtos sargybos būstinę, susprogdino granatą ir, įsiveržę į patalpą, jėga išvedė sargybos viršininką A. Barauską į kiemą.
Vienas kareivis kelis kartus kirto jam kardu, kitas iššovė į galvą, vežamas pas gydytoją A. Barauskas kelyje mirė.
1940 metų birželio 15 dieną sulaužiusi tarptautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūkst. raudonarmiečių, Sovietų Sąjunga 50-iai metų okupavo Lietuvą.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 1940 metų birželio 15 – 1941 metų birželio 22 dienomis buvo įkalinta, nužudyta ir ištremta 23 tūkst. Lietuvos gyventojų.
1944–1953 metais suimta ir įkalinta 186 tūkst., ištremta 118 tūkst., žuvo 20,5 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų, lageriuose ir kalėjimuose žuvo apie 25 tūkst., tremtyje žuvo 28 tūkst. žmonių.
Nacių Vokietijos okupacijos metais 29,5 tūkst. žmonių buvo įkalinti ar išvežti į koncentracijos stovyklas, nužudyta – 240 tūkst. žmonių.
1940–1941, 1944–1947 ir 1957–1960 metais iš viso buvo priversti išvykti ir repatrijuoti 496 tūkstančiai lietuvių, lenkų, vokiečių ir Klaipėdos krašto žmonių.
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