Ministerija: nėra duomenų, kad VMU vadovas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi

„Aplinkos ministerija (...) nenustatė duomenų, kurie patvirtintų galimą piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, nepotizmą ar neteisėtą įtaką personalo valdymo sprendimams“, – pranešė ministerija.
„Nenustatyta, kad VMU generalinis direktorius būtų priėmęs neteisėtus sprendimus, viršijęs įgaliojimus, naudojęsis tarnybine padėtimi ar sudaręs išskirtines sąlygas konkretiems asmenims“, – rašoma pranešimė.
Ministerija vertino, ar keli urėdijos darbuotojai buvo atleisti pagrįstai. Pagal VMU informaciją ji nustatė, jog 2024 metais – 2026 metų pirmąjį ketvirtį buvo atleisti trys darbuotojai dėl jų kaltės.
Vienas jų atleidimą apskundė Valstybinei darbo inspekcijai ir pirmosios instancijos teismui, kitas – Valstybinei darbo inspekcijai. Abu skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti. Trečiojo darbuotojo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytos žalos įstaigai.
„Minėtų darbuotojų atleidimo teisėtumą įvertino kompetentingos institucijos, todėl Aplinkos ministerija neturi pagrindo teigti, kad darbuotojai VMU vadovo iniciatyva buvo atleisti neteisėtai“, – skelbia ministerija.
Be to, pagal VMU informaciją pernai buvo gautas vieno darbuotojo skundas dėl galimo psichologinio smurto. VMU atliko vidinį tyrimą, kurio metu tai patvirtinančių duomenų nenustatyta.
Ministerija taip pat gavo anoniminį skundą dėl galimo mobingo, tačiau jame nebuvo pateikta konkrečių faktinių aplinkybių ar įrodymų, taip pat nenurodyti asmens kontaktai, kurie leistų patikslinti aplinkybes.
Kaip skelbė portalas LRT, kovo pabaigoje internete paviešintas vaizdo įrašas, kuriame viename automobilyje galimai užfiksuoti besiglaustantys V. Kaubrė bei jam pavaldi darbuotoja Izolda Baltutė.
Portalo šaltinių teigimu, urėdijoje vieša paslaptis, kad juos sieja romantiniai santykiai, o I. Baltutė įtariama ir tuo, jog naudodamasi šiais santykiais priverčia iš urėdijos išeiti jai neįtikusius darbuotojus.
