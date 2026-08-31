Ministerija: profesinėse mokyklose užsieniečiai bus mokomi lietuvių kalba

Tai numato švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbio mokymo organizavimo tvarką, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
„Pastebime atvejų, kai profesinio mokymo teikėjai, prisitaikydami prie užsieniečių mokinių poreikių, mokymą organizuoja užsienio kalba. Sudarydami geresnes galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalba, skatiname sklandesnę jų integraciją į darbo rinką ir mūsų visuomenę“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
Anot ministerijos, nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams, norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal tęstinio profesinio mokymo programas.
Nuo 2026 metų sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiesiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybine kalba ne žemesniu kaip baziniu kalbos mokėjimo lygiu.
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