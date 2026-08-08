Ministerija: per pusmetį užregistruota 10,6 tūkst. testamentų, moterys tai daro aktyviau už vyrus

Registrui taip pat perduoti 19 tūkst. 739 palikimo priėmimo aktai ir 2 tūkst. 291 palikimo atsisakymo aktas.
Kaip teigiama šią savaitę išplatintame pranešime, šiemet per pirmąjį pusmetį moterys sudarė 7 tūkst. 441 testamentą, o vyrai – 4 tūkst. 759. Tuo metu 2025 metais moterys sudarė 16,3 tūkst. testamentų, vyrai – apie 10 tūkstančių.
Šiemet daugiausia testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų – 3 tūkst. 713, nuo 60 iki 70 metų – 3 tūkst. 367 testamentus.
Pasak ministerijos, dažniausiai testamentą, kuriame surašoma, kokį turtą ir kam žmogus palieka po mirties, tvirtina notaras. Žmogus gali surašyti ir asmeninį testamentą, kuris privalo būti surašytas testatoriaus ranka.
Asmeninis testamentas, perduotas saugoti notarui, registruojamas Testamentų registre. Jei asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti notarui, ne vėliau kaip per vienerius metus po testatoriaus mirties jį būtina pateikti tvirtinti teismui.
Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties.
Testamentų registro valdytoja yra Teisingumo ministerija.
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