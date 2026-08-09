Ministerija ragina palaukti ES iniciatyvų dėl socialinių tinklų ribojimo nepilnamečiams

„Šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo pateikimo būtų neoptimali priemonė“, – rašoma šią savaitę ministerijos pateiktoje išvadoje.
Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprėjant spaudimui įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras.
Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta „etapais suskirstyta ir laipsniška prieiga“ prie socialinių tinklų.
Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė opozicinių konservatorių parlamentarės Daivos Ulbinaitės siūlymui įteisinti skaitmeninės pilnametystės amžių ir įpareigoti socialinių tinklų paslaugų teikėjus neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims tapti savarankiškais socialinių tinklų vartotojais.
Pagal pakeitimus platformoms tektų pareiga užtikrinti, kad jaunesni nei 16 metų asmenys negalėtų registruotis ar naudotis paslaugomis be teisėto pagrindo. Ribojimų nesilaikantiems tinklams grėstų baudos.
Išvadą projektui ruošusi Kultūros ministerija tikina, jog siekiant išvengti reguliavimo Lietuvoje nesuderinamumo su ES teisės aktais, siūloma šiuo metu pakeitimų neinicijuoti.
Buvusi premjerė, dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė Seimui ėmusis svarstyti šio siūlymo tikino, jog ne draudimas, o užimtumas yra sėkmingiausia priemonė prieš priklausomybes.
Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė skeptiškai vertinantis pakeitimus, bet neatmetė, kad ribojimai kokia nors forma galėtų egzistuoti.
Vidaus reikalų ministras liepą interviu BNS tikino, kad kažkokios apimties ribojimas iki 16 metų socialiniams tinklams turėtų būti. Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės nuomone, svarstant tokią galimybę, pirmiausia šį klausimą reikėtų aptarti su visuomene.
Kovą LRT užsakymu „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa rodė, jog 75 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų pritartų, kad nepilnamečiams iki 15 metų būtų įvesti ribojimai naudotis socialiniais tinklais, tačiau beveik pusė (40 proc.) moksleivių ir studentų draudimui nepritarė.
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