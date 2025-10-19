Ministerija siūlo tobulinti statybas leidžiančių dokumentų išdavimo tvarką

„Pagrindinis pokytis – statybų projektas galės būti rengiamas ir teikiamas etapais. Tai reiškia, kad statybos galėtų startuoti greičiau, o techninio darbo projekto dalis būtų galima teikti palaipsniui“, – pranešime nurodo ministerija.
Pasak jos, naujoje tvarkoje siūloma aiškiau apibrėžti, kaip teikiamas techninis darbo projektas kartu su pranešimu apie statybos pradžią ir kaip atliekama projekto dalių ekspertizė.
Numatyta tvarka, kaip fiksuojamas statybos užbaigimas, kai statybai buvo išduotas bendras statybą leidžiantis dokumentas. Taip pat, įgyvendinant Statybos įstatymo nuostatas, nustatyta pridėti naują dokumentą, kuris turės būti pateikiamas kartu su pranešimu apie statybos pradžią.
Ministerija taip pat siūlo nepalikti ankstesnių nuostatų, reglamentavusių statybos leidimų išdavimą stambiems projektams ir įmonėms, veikiančioms laisvosiose ekonominėse zonose.
