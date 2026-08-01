Ministras: į pagalbą Prancūzijoje išvykstant keliasdešimt ugniagesių, Lietuvoje jų nepritrūks

„Ne, esu patikintas, kad nepritrūks“, – žurnalistams šeštadienį nurodė M. Katelynas.
„Mes patys pasiūlėme pagalbą, kadangi tikrai rodome eilinį sykį, kad esame patikima valstybė, kuri padeda, nesvarbu, ar tai yra sąjungininkai, ar net ne“, – pažymėjo ministras.
Taip jis kalbėjo Ugniagesių gelbėtojų mokykloje į Prancūziją išlydint Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komandą. BNS rašė, kad siunčiama 40 pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai.
Taip pat siunčiamos devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.
M. Katelyno teigimu, misija truks, kiek reikės: „Prancūzai patys nustatys, ar dar yra poreikis, ar nėra. Manau, kad užtruksime tiek, kiek reikės, kol nepavargsime. Suprantame, kad ir Prancūzijos, kuri jau daugiau nei mėnesį kovoja su gaisrais, personalas išvargsta, tai pastiprinimas yra reikalingas, ir tikrai manau, kad būsime naudingi.“
„Mes finansavimą (misijai – BNS) suteikiame iš valstybės biudžeto“, – pridūrė jis.
Komanda pasiruošusi dirbti dešimt dienų
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, „Perkūno“ vardo pagalbos komandos vadas Dalius Kunigėlis žurnalistams nurodė, kad išvyksta penki gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliai, du lengvieji, vienas logistikos automobilis ir autobusas.
„Komanda yra pasiruošusi būti dešimt dienų be kelionės, tiesa, dar kelionė užtruks, – sakė D. Kunigėlis. – Mes vykstame į Bordo regioną ir ten jau būsime inkorporuoti, (...) vykdami dar derinsime detalesnes sąlygas.“
Vado teigimu, komanda pasirengusi dirbti kaip bendras vienetas, bet tai priklausys nuo užduočių, kurias koordinuoja Prancūzijos pareigūnai.
„Mes pasiruošę būti lankstūs ir, žinoma, turėsime su vietiniais prancūzais sutarti, kurioje vietoje jie matys mūsų darbą tinkamiausią“, – kalbėjo D. Kunigėlis.
Jis pažymėjo, kad tai pirma Lietuvos ugniagesių tarptautinė misija, kurioje kovojama su miškų gaisrais.
„Pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, susižiūrėti ir nepaleisti, žargoniškai tariant, saugumo lygmens. Tai yra, kad visi būtume saugūs šioje misijoje pagelbėti Prancūzijos šaliai“, – teigė komandos vadas.
„Pagrindinis pavojus – kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai didelis ir tokiu atveju turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos, negali būti atsipalaidavęs“, – pažymėjo D. Kunigėlis.
Dalis į Prancūziją vykstančių pareigūnų neseniai dalyvavo misijose Venesueloje ir Turkijoje, šias sukrėtus žemės drebėjimams.
„Komanda tikrai patyrusi ir tas labai džiugu man kaip vadovui“, – sakė D. Kunigėlis.
„Ne pasivaikščiojimas po parką“
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius nurodė, kad nuo 2010-ųjų metų tai yra šeštoji tarptautinė pagalbos misija, kurioje dalyvauja Lietuvos ugniagesiai.
„Turime patirties dalyvaujant, likviduojant ir kovojant su potvyniais. Dviem atvejais esame dalyvavę gelbstint gyvybes ir ieškant žuvusiųjų po žemės drebėjimų. Bet tai pirmas atvejis, kai mūsų komanda išvyksta gesinti gaisrų. Tai tikrai labai gera patirtis mums patiems“, – sakė S. Tamulevičius.
„Viskas vyksta savanoriškumo principu, visi yra profesionalai, pasirengę veikti ekstremaliomis ir tam reikalingomis sąlygomis“, – pažymėjo jis.
„Perkūno“ komandos narys Julius Čiegis, dalyvavęs ir misijoje Venesueloje, pabrėžė, kad pirmiausia išvargina technikos parengimas, pati kelionė.
„Mano žiniomis, yra ir ugniagesių žuvę Prancūzijoje, tai tikrai čia ne pasivaikščiojimas po parką, iššūkiai pagrindiniai šie – saugoti save ir atlikti viską sėkmingai ir darbingai“, – sakė ugniagesys.
„Tie aukštuminiai miškų gaisrai yra labai sparčiai plintantys, labai didelė kaitra, ugningumas, turi žinoti, kad pavėjui negali gesinti, reikalingi atsitraukimo keliai“, – kalbėjo J. Čiegis.
Gaisrą Prancūzijoje jis vadino „neįtikėtino masto“, kurį itin sudėtinga suvaldyti.
Pasak S. Tamulevičiaus, Prancūzija liepos pradžioje per ES civilinės saugos mechanizmą kreipėsi dėl pagalbos kovojant su gaisrais. Tuomet valstybei reikėjo orlaivių, kurių Lietuva negalėjo suteikti.
Liepos pabaigoje Prancūzijai paprašius antžeminės pagalbos, Lietuva surinko ir išsiuntė „Perkūno“ komandą.
Kaip skelbė BNS, Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkst. žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkst. hektarų plotą.
Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas) šeštadienį pranešė, kad didžiausias miško gaisras nuo 1949-ųjų šalyje suvaldytas, bet kai kuriose vietovėse dar yra aktyvių židinių.
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