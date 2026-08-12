Ministras įvardijo, kodėl trūksta pareigūnų

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą.
„Natūralu, kad kai daug dėmesio skiriame krašto apsaugai, skiriame jai didelį finansavimą ir ten atlyginimai yra gerokai didesni, patirties turintys pareigūnai tampa reikalingi visur – ir krašto apsaugos sistemoje, ir privačiame sektoriuje. Nemaža dalis naujai atėjusių žmonių, kurie dirba tarnyboje, taip pat palieka pareigas ir pereina į krašto apsaugos sistemą, nes ten atlyginimas gali būti du su puse karto didesnis“, – trečiadienį publikuotame interviu LRT sako M. Katelynas.
„Natūralu, kad žmogus nori gyventi geriau. Jis mato, kad pagal savo galimybes jis ten puikiai tinka, ir ieško būdų uždirbti daugiau. Todėl be nuoseklaus finansavimo didėjimo mes negalime užtikrinti, kad rasime motyvacinių priemonių išlaikyti žmogų policijoje, pasienio apsaugoje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente ar bet kur kitur“, – teigė jis.
Pasak ministro, Vyriausybei ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. M. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardija, kiek jie bus keliami.
„Tik niekada neįvardiju, kiek, nes derybos dar tik vyksta, o biudžetas dar formuojamas. Jeigu pasakysiu tam tikrą skaičių ir bus daugiau – bus gerai, bet jeigu bus mažiau, turėsiu problemų. Aš savo galvoje turiu, kiek norėčiau padaryti, bet tikrai to niekam neatskleidžiu. Tai yra mano derybų su premjeru ir finansų ministru pozicija“, – kalbėjo ministras.
„Nenoriu būti neatsakingas ir nesišvaistau tuščiais pažadais, kurių įgyvendinimas priklauso ne vien nuo mano valios. Labai tikiuosi, kad šiai Vyriausybei krašto apsauga ir vidaus saugumas nebus labai toli vienas nuo kito“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje M. Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą.
Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui.
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(be temos)
(be temos)