Ministras, kariuomenės vadas su regiono gyventojais kalbėsis apie Kapčiamiestyje planuojamą poligoną

Susitikime dalyvaus ir kiti krašto apsaugos sistemos, Aplinkos ministerijos atstovai, nekilnojamojo turto ekspertas. Tai bus antrasis poligono pristatymas vietos bendruomenei.
Susitikimo metu bus pristatomi Kapčiamiesčio karinio poligono įsteigimo planai, jo pasirinkimo vietos prielaidos ir palyginimas su kitomis potencialiomis teritorijomis, dialogo būdu bus ieškoma kompromisinių sprendimų ir atsakoma į visuomenei kylančius klausimus.
KAM Logistikos departamento direktoriaus Auriaus Daškevičiaus teigimu, anksčiau atskirai su gyventojais, kurių sodybos patektų į poligono teritoriją, gyvai nekalbėta, su kai kuriais bendrauta el. paštu.
„Po šio susitikimo bus tiesiogiai susitikimai su gyventojais, grupėmis, gyvenvietėmis, kaimais, verslu. (...) Tikimės, kad išgirdusi konkrečius atsakymus bendruomenė bus nuraminta“, – sakė KAM atstovas.
Jis tikino, jog ketinama pateikti daugiau informacijos, kurios sodybos patenka į mokymo teritoriją, kam reikės kraustytis, o kas galės likti, taip pat bus atsakyti klausimai dėl verslo galimybių teritorijoje.
Anot KAM, siūlymas steigti poligoną būtent Kapčiamiestyje pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties – pietų Lietuvoje, besiribojant su Lenkija ir esant Suvalkų koridoriaus dalyje. Kariniu požiūriu ši teritorija yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Ministerijos teigimu, šiame regione vykdomos pratybos leistų efektyviausiai stiprinti gynybos pajėgumus ir užtikrinti greitą karinį pastiprinimą NATO sąjungininkų pajėgomis. Geografinė padėtis prie Lenkijos sienos ateityje atveria galimybes bendradarbiauti su kaimyninės šalies kariuomene.
KAM pabrėžia, kad sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba (VGT) poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas šių metų pavasarį.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
