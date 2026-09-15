Ministras: per penkis mėnesius prie sienos su Baltarusija aptikta 12 tunelių nelegaliems migrantams

„Sienos apsaugos srityje matome nerimą keliančias tendencijas – didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės siena tampa neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką“, – antradienį per Seimo posėdį sakė jis.
Ministro duomenimis, šių metų balandžio–rugpjūčio mėnesiais prie Lietuvos sienos su Baltarusija nustatyta 12 atvejų, kai neteisėti migrantai po fiziniu barjeru iškasė tunelius patekti į Lietuvą.
„Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridinei grėsmei užkardyti – parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su „Frontex“ bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas“, – sakė M. Katelynas.
BNS rašė, kad dėl vieno incidento, kilusio prie nelegaliai iškasto tunelio, atsistatydino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas.
Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Teigiama, kad vieną pasienietį net bandyta nusitempti į Baltarusiją.
Pareigūnams teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
Apie incidentą, remdamasis šaltinių duomenimis, pranešė portalas „Delfi“, o portalas „Lrytas“ paskelbė, kad vienas pareigūnas buvo sužeistas.
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