Ministras: Rūdninkų karinio miestelio pirmasis etapas bus baigtas 10 mėnesių anksčiau

„Lietuvai strateginis objektas statomas aplenkiant terminus. Kaip esu informuotas – dešimt mėnesių. Tai rodo, kad Lietuvos įmonės geba vykdyti tokio masto statybas“, – trečiadienį Rūdninkų miestelio statybvietėje žurnalistams sakė R. Kaunas.
Jo teigimu, greičiau nei numatyta vykstančios statybos padeda „nejausti įtampos“ prieš Vokietijos karių atvykimą.
„Tai (greičiau vykdomos statybos – BNS) nekelia papildomų įtampų ar papildomų stresų. Tiek vokiečiai turi galimybę planuotis taip, kaip planuojasi, tiek mes iš savo pusės darome tuos namų darbus, kurie yra suplanuoti. Didesnė sparta užtikrina, kad viskas įvyks laiku ir kokybiškai“, – tikino ministras.
Tuo metu Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis) džiaugėsi progresu statybvietėje.
„Aš labai dėkingas Lietuvai, kad jūs tai darote taip greitai, mes matome labai didelį progresą šio karinio miestelio statybose. Ir šis karinis miestelis yra mums labai svarbus. Nes tai bus mūsų namai“, – žurnalistams sakė Ch. Huberis.
„Aš pirmą kartą čia buvau 2023 metų spalį. Čia buvo miškas ir maži žvyrkeliai. Ir ką mes matome šiandien, iš tiesų yra pažanga“, – sakė Vokietijos kariškis.
Brigados atstovas teigė besitikintis, jog 2027 metų pabaigoje kariniame miestelyje jau bus 3,8 tūkst. Vokietijos karių.
Trečiadienį Rūdninkuose ant Vokietijos brigados štabo pastato iškėlus vainiką, žymintį aukščiausios pastato dalies statybų etapo pabaigą, miestelio pirmojo etapo rangovės „Eika Construction“ vadovas Almantas Čebanauskas teigė, jog pirmasis ekskavatorius į statybvietę įvažiavo lygiai prieš metus.
„Praeitų metų pabaigoje – gruodžio 17 dieną – lygiai prieš metus – įvažiavo į šią aikštelę pirmas ekskavatorius. (...) Visa mūsų komanda gyvena šiuo projektu ir dedam visas pastangas, kad jį įgyvendintume dešimt mėnesių anksčiau negu esam suplanavę“, – tikino A. Čebanauskas.
Bendrovė jau yra baigusi 17-kos iš 18-kos pastatų konstruktyvo darbus: visiškai baigti bendrabučių, sandėliukų ir stoginės pastatai, beveik užbaigtos ginklinės ir sandėlio bei technikos garažo statybos.
„Eika Construction“ pirmąjį miestelio etapą baigia statyti už 125 mln. eurų.
Ragina nesikreipti į teismus
Tuo metu kalbėdamas apie neseniai pasibaigusį karinio miestelio antrojo etapo konkursą, krašto apsaugos ministras R. Kaunas teigė, jog bendrovės, laimėjusios atskirų dalių atranką, yra pasiruošusios pasirašyti sutartis.
„Aš kaip suprantu, įmonės, kurios yra pirmose vietose, pasiruošusios sudaryti (sutartis – BNS). Čia dabar yra etapas, kai visi dalyviai turi galimybę susipažinti su situacija ir priimti sprendimą, ar jie mato kažkokias aplinkybes, dėl ko turėtų kreiptis į teismą, ar nemato“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Tačiau jis kartu prašė bendrovių nestabdyti konkurso teisminiais ginčais: „Kiekvienas teismo procesas gali vėlinti projekto įgyvendinimo terminus. Ir tai yra grėsmė visam projektui.“
„Verslo žinių“ duomenimis, milijardinės vertės antrojo etapo konkurso laimėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Merko statyba“ bei bendra „Conres LT“ ir „Fegdos“ įmonė „Rudina“. Žiniasklaida ir opozicija yra kėlusi klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su Socialdemokratų partija.
BNS rašė, kad be pastarųjų bendrovių konkurse dalyvavo bei galutinius pasiūlymus pateikė ir „Eika Group“, „Naresta“, „Veikmės statyba“, „YIT Lietuva“.
R. Kaunas sakė neturintis žinių, kad kažkuri iš konkurso dalyvių būtų pateikusi pretenzijas dėl konkurso rezultatų: „Kol kas nesu nieko apie tai girdėjęs.“
Kartu jis dar kartą pabrėžė, jog visos konkurse dalyvavusios bendrovės atitiko reikalavimus.
„Visos įmonės, kurios šiai dienai yra eilėje – tai dar nėra laimėtojos, pabrėžiu, tai yra sudaryta tiktai eilė – visos įmonės šią minutę, kiek esu informuotas, atitinka keliamas sąlygas ir suformuotus kriterijus“, – teigė ministras.
Kaip skelbė BNS, projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
