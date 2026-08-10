Ministrė neatmeta, kad tautinių mažumų ugdymo programose gali būti abejonių keliančių autorių

„Nespėjau detaliai susipažinti, bet taip, ten tikrai gali būti ir daugiau tokių autorių“, – žurnalistams pirmadienį sakė ministrė, paklausta, ar tautinių mažumų programose gali būti daugiau klausimų keliančių autorių.
M. Lomonosovas kaip pasirenkamasis autorius yra pateiktas rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti devintoje – I gimnazijos – klasėje.
Šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija peržiūri minėtą programą, o sprendimą dėl galimų pakeitimų žada priimti iki rugpjūčio pabaigos.
Pataisyti 2022 metais priimtas Bendrojo ugdymo mokyklos programas ir „nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš M. Lomonosovo, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo, tekstų“ praėjusią savaitę pasiūlė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Kiek vėliau interviu M-1 informacijos tarnybai jis užsiminė, jog ekspertai vykdys ir platesnę tautinių mažumų ugdymo programose esančių autorių peržiūrą.
Jo teigimu, į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Toks siūlymas sulaukė palaikymo Kyjive.
Anot R. Popovienės, ugdymo programos yra peržiūrimos nuolat.
„Tikrai peržiūrėsim po truputį ir kitas programas“, – tikino ji.
M. Lomonosovas – XVIII amžiaus rusų mokslininkas, rašytojas, atradęs, kad Venera turi atmosferą. Jis rašė mokslinius ir literatūrinius darbus, tarp jų – „Laiškas apie rusų eiliavimo taisykles“, odė „Chotino užėmimo proga“, traktatas „Žodis apie chemijos naudą“.
Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, idėja rusų rašytoją išbraukti iš programos – verta diskusijų.
„Toks keistas sprendimas buvo Lomonosovą padaryti poetu ir jo eilių mokyti Lietuvos moksleivius“, – žurnalistams sakė politikas.
Naujausi komentarai