Mirė architektas Audrys Karalius

A. Karalius gimė 1960 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Jis buvo Lietuvos architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redaktorius, straipsnių architektūros ir urbanistikos klausimais autorius, taip pat Kauno architektų bendruomenės renginių iniciatorius.
1978 m. baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnaziją.
Nuo 1983 m. – Tarptautinio architektūros studentų idėjų konkurso SIKON įkūrėjas ir kuratorius, 1984 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, Architektūros fakultetą.
1984–1989 m. A. Karalius dirbo Kauno miestų statybos projektavimo institute architektu.
1988 m. – Sąjūdžio Kaune dalyvis, Miestų statybos projektavimo instituto Sąjūdžio kuopelės pirmininkas, 1989–1990 m. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius.
1990–1991 m. Kauno miesto vyriausiasis architektas.
Nuo 1992 m. užsiima privačia architekto praktika, vadovauja projektavimo įmonei Architekto A. Karaliaus dirbtuvės.
1996 m. įkūrė ir vadovauja leidyklai PVZ.
1996–1998 m. architektūros apžvalgos žurnalo „Arkitektas“ leidėjas, 1998–2009 m. dvisavaitinio laikraščio „Statybų pilotas“ vyriausias redaktorius.
Nuo 2000 m. Europos Sąjungos premijos „Už šiuolaikinę architektūrą“, Mies van der Rohe fondo nepriklausomas ekspertas, atstovaujantis Lietuvai.
Nuo 2010 m. internetinio architektūros ir kultūros portalo Pilotas.lt redaktorius.
Naujausi komentarai