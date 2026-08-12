Mirusio kūdikio šeimoje – skandalingosios Gajauskaitės vizitas

Ši šeima visuomenės dėmesį atkreipė po to, kai tragiškai mirė jų kūdikis. Anot medikų, dviejų mėnesių kūdikis nesvėrė nė dviejų kilogramų. Vaiko teisių apsaugos specialistai jau anksčiau buvo nusprendę iš šeimos paimti visus vaikus.
Kilo klausimų dėl tėvų elgesio, vaikų mitybos, ugdymo, sveikatos priežiūros bei to, kad tėvai nuolatos prašo paaukoti šeimai pinigų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Skandalingos visuomenininkės, ne kartą reikalų su teisėsauga turėjusios I. Gajauskaitės vizitas vėl sukėlė klausimų. Savo įraše ji teigė nesuprantanti, kodėl šeima papuolė į institucijų akiratį.
Daugiavaikė mama pokalbį su I. Gajauskaite apibūdino kaip „gražų, prasmingą susitikimą tiesioje, tikrume, pagarboje“.
„Dieve, kokia nuostabi Žlabių šeima yra!! Daugumai tik pavydėti tokios šeimos. O kai esi naujakurys, viskas suprantama ir pateisinama! Gaila, kad dauguma žmonių nesupranta, kad žmonės gali gyventi ir kurtis tuose pačiuose namuose, tai suprasti gali tik tas kas turi nuosavus namus ir gražią šeimą, kuri yra aukščiau visko, o ne kažkur ne ten padėtas daiktas. Retai tokių gražių šeimų sutinku, niekaip nesuprantu, ko prie jų pristojo!!
Vaikai visi gražūs, laimingi, sutvarkyti, namai ir tvarkingi, nors ir remontuose. Žmonės kuriasi, tai suprantama, kad ne žolė kaip golfo aikštyne ir gėlynai rūpi, ypač kai 6 nuostabūs vaikai yra namuose, kuriems yra skiriama be galo daug laiko, ko dauguma vaikų to neturi ir to labai trūksta, kas po to padaro daug problemų visame kame, nes negavo tėvų dėmesio ir meilės!
O gyvenime nutinka visko, tik kartais per daug pavydūs žmonės, kurie net sakyčiau daug daugiau turi problemų patys su savimi, trukdo kitiems gyventi ir tiek, nieko daugiau. O institucijų mūsų nekompetencija ne tik akivaizdi, bet ir šokiruojanti...
Tikiuosi, kas visa tai padarė didžiule problema ir net norėjo atimti vaikus iš normalios ir labai gražios šeimos, bus ne tik nubausti, bet ir atleisti iš darbo. Tikimės Ruginienei bus pirmai tai padaryta. Gėda, kaip yra sprendžiamos tokios situacijos mūsų ministrų ir vaikų teisių atstovų. Kas galit paremkim pinigais, kad greičiau namus baigtų įsikurti, nes kaip visada valstybė ir Vyriausybė su Seimu nesugeba to padaryti, o atitinkami asmenys labai manipuliuoja ir puola, nes daugiau nėra prie ko prikibti. Bet atiduoti kitiems atėmus vaikus randa greit tūkstančius mokėti, kur tai matyta?! To neturi būti daugiau!!“ – savo nuomonę reiškė I. Gajauskaitė.
„Žinių radijo“ laidoje buvo keliami trys pagrindiniai klausimai: ar tėvai gali versti vaiką augti laikantis jiems priimtinų mitybos principų; ar tėvai gali neleisti vaiko į mokyklą; bei ar tėvai turi teisę atsisakyti privalomųjų skiepų bei kitos medicininės pagalbos.
LNK.LT primena, kad dviejų mėnesių mergaitė iš Ukmergės mirė Kauno klinikose, kur buvo atvežta itin sunkios būklės. Medikai nurodė, kad kūdikis sirgo reta genetine liga – Patau sindromu – ir svėrė mažiau nei 2 kilogramus.
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