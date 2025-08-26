 Mokytoja tęsia bado akciją: meras sako kol kas neradęs kompromiso

2025-08-26 16:20
Dominykas Gaidys (BNS)

Pradinių klasių mokytojai Eglei Navickienei antrą dieną tęsiant bado akciją dėl Kalvarijos gimnazijos vadovybės veiksmų, savivaldybės meras sako, kad rasti visas puses tenkinančio sprendimo kol kas nepavyko.

Eglė Navickienė (viduryje)
Eglė Navickienė (viduryje) / LŠDPS nuotr.

„Ieškojom išeičių, kaip išeit iš tos situacijos, priežastis bandėm analizuoti (...). Bandėm ieškot išeičių, kurios tenkintų abi puses, bet sprendimo neradom šiandien dienai“, – antradienį BNS sakė Nerijus Šidlauskas.

Mokytoja, gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė bado akciją pradėjo pirmadienį, nes jaučiasi engiama, darbe patiria nuolatinę įtampą ir spaudimą, mano esanti perdėtai stebima ir kontroliuojama.

Pasak mero, susitikime dalyvavo profesinės sąjungos atstovai iš Alytaus bei Vilniaus, gimnazijos direktorius bei jo pavaduotoja, dalies moksleivių tėvai.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) skelbė, kad E. Navickienė trečius metus susiduria su psichologiniu smurtu darbe, mobingu ir nevykdomais darbo ginčų komisijos sprendimais.

Akcijos metu E. Navickienė šalia gimnazijos pasistatė palapinę ir, kol vyksta protesto akcija, nevalgo.

E. Navickienės advokatas Karolis Gebrauskas teigė, kad teismuose yra nagrinėjami penki civiliniai ieškiniai dėl skirtingų mokykloje nutikusių incidentų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, kad aiškinsis susidariusią situaciją.

