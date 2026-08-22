 Naktiniame danguje – netikėtas blyksnis

Naktiniame danguje – netikėtas blyksnis

2026-08-22 16:20
Klaudija Audickaitė

Kretingos rajono Vilimiškės gyventojai pasidalijo vaizdu iš stebėjimo kameros, kuriame, kaip spėjama, galėjo būti užfiksuotas meteoras.

<span>Naktiniame danguje – netikėtas blyksnis</span>
Naktiniame danguje – netikėtas blyksnis / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašo stop kadras

Vaizdas buvo paskelbtas „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“. Įrašo autorė nurodė, kad filmuota Vilimiškėje, Kretingos rajone, o realus reiškinio laikas, kaip teigiama įraše, buvo apie 1.20 val. nakties.

Naktiniame kameros vaizde matoma gyvenvietės aplinka, o danguje užfiksuotas trumpalaikis šviesos reiškinys.

Gyventojai spėlioja, kad tai galėjo būti meteoras.

Įrašas sulaukė nemažo susidomėjimo – komentaruose žmonės neslėpė nuostabos dėl netikėto vaizdo.

Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Šiame straipsnyje:
meteoras
blyksnis
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