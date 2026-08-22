Naktiniame danguje – netikėtas blyksnis

Vaizdas buvo paskelbtas „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“. Įrašo autorė nurodė, kad filmuota Vilimiškėje, Kretingos rajone, o realus reiškinio laikas, kaip teigiama įraše, buvo apie 1.20 val. nakties.
Naktiniame kameros vaizde matoma gyvenvietės aplinka, o danguje užfiksuotas trumpalaikis šviesos reiškinys.
Gyventojai spėlioja, kad tai galėjo būti meteoras.
Įrašas sulaukė nemažo susidomėjimo – komentaruose žmonės neslėpė nuostabos dėl netikėto vaizdo.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
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