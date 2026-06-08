NATO naikintuvai Baltijos regione kilo dešimt kartų: atpažino ir lydėjo Rusijos orlaivius

Pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU30. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Antradienį NATO oro policijos naikintuvai patruliavo ties Lenkijos ir Ukrainos siena. Tą pačią dieną naikintuvai taip pat buvo pakelti atpažinti orlaivių SU35, IL-76, SU-24, SU-34, AN-30 ir AN-12. Orlaivių judėjimas buvo fiksuotas tarp Rusijos žemyninės dalies ir Kaliningrado srities. Dalis jų skrido be radiolokacinio atsakiklio, nepateikė skrydžių planų bei nepalaikė radijo ryšio su RSVC.
Trečiadienį NATO oro policijos naikintuvai patruliavo Latvijos ir Estijos rytiniame pasienyje, taip pat atpažino du orlaivius SU30, skridusius Kaliningrado kryptimi be skrydžio planų ir atsakiklių.
Ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti galimai orlaivio SU34, skridusio tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį. Tą pačią dieną naikintuvai taip pat kilo atpažinti orlaivių IL-20 ir SU-30SM. Ministerijos duomenimis, pirmasis orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį, antrasis – iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį.
Abu orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio planų. Vienas jų radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti objektą Estijos teritorijoje. Vis dėlto identifikuoti objekto nepavyko.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivių TU-214PU, IL-78, AN-72, IL-76. Dalis orlaivių skrido iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį ar iš Kaliningrado srities į Rusijos žemynine dalį.
Visi keturi orlaiviai palaikė radijo ryšį su RSVC, dalis skrido be skrydžio planų.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
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