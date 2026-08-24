NATO sąjungininkės, įskaitant Lietuvą, prisijungė prie Lenkijos sistemų „Piorun“ sandoryje

Maždaug 8 mlrd. zlotų (1,85 mlrd. eurų) vertės sandoris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Security Action for Europe“ (SAFE) paskolų priemonės.
Pasirašymo ceremonijoje Skaržyske-Kamenoje, Pietų Lenkijoje, kur įsikūrusi „Mesko“, dalyvavo Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas Kamišas). Jis teigė, kad oficiali vykdomoji sutartis bus baigta rengti per artimiausias dvi savaites.
Daugiau nei 80 proc. užsakytų sistemų „Piorun“ atiteks Lenkijos ginkluotosioms pajėgoms. Šiame bendrame pirkime dalyvauja dar trys NATO sąjungininkės: Lietuva, Latvija ir Norvegija.
„Šiandien pradedame dar vieną SAFE programos etapą“, – renginio metu sakė gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (Magdalena Sobkoviak-Čarnecka) ir pridūrė, kad šis susitarimas žymi bendrų pirkimų pagal SAFE pradžią, gegužę užbaigus savarankiškus pirkimus.
„Pirmą kartą Ginkluotės agentūra perka ne tik Lenkijos kariuomenei, bet ir veikia kaip sąjungininkų ginkluotųjų pajėgų pirkimo agentė“, – sakė ji.
„Piorun“ yra Lenkijos pramonės sukurta trumpojo nuotolio, nuo peties paleidžiama priešlėktuvinė sistema. Ji skirta naikinti žemai skraidančius orlaivius, sraigtasparnius, sparnuotąsias raketas ir dronus. W. Kosiniakas-Kamyszas gyrė „Piorun“ kaip „savarankišką prekės ženklą“ ir svarbų Lenkijos gynybos sektoriaus eksporto turtą.
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