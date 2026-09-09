Naujas rekordas: oras įkaito labiau nei tikėtasi

Anot sinoptikų, tai – viena aukščiausių temperatūros reikšmių kada nors išmatuotų šį mėnesį. Absoliutus rugsėjo mėnesio karščio rekordas yra 35,1 laipsnio (išmatuotas 2015-09-01 Druskininkuose).
Ankstesnis rugsėjo 9-osios šilumos rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš septynerius metus (2019-09-09) Kybartuose, kai temperatūra pakilo iki 29 laipsnių (t. y. 2,4 laipsnio žemiau nei šiandien).
„Tai buvo jau 10-as paros aukščiausios oro temperatūros rekordas šiais metais. 2025 metais iš viso tokių buvo 23, 2024 metais – 18, 2023 m. – 16, 2022 m. – 13, o 2021 m. – 6. 2021–2026 m. laikotarpiu šilumos/karščio rekordai Lietuvoje išmatuojami net aštuonis kartus dažniau nei šalčio“, – teigė sinoptikai.
Anot jų, per artimiausią parą praslinks atmosferos frontas, todėl ketvirtadienio diena bus daug vėsesnė. Aukščiausia oro temperatūra tesieks 15–20 laipsnių šilumos.
Dėl orų permainų jau plaukia ir įspėjimai – kai kur prognozuojamas stiprus lietus.
Naujausia orų prognozė
Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 143 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 78 cm, Jūroje ties Taurage – 77 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 47 cm. Žymesnis kilimas, iki 30 cm, stebimas Šušvėje ties Josvainiais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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