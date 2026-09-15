Naujausia informacija: tarnybos rado numušto drono nuolaužas

„Įvykio vieta aptverta ir saugoma, šiuo metu ten dirba Karo ir Lietuvos policijos pajėgos“, – teigiama kariuomenės įraše feisbuke.
„Su išvadomis neskubėsime, tam bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės“, – rašoma jame.
Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės.
BNS rašė, kad droną, į Lietuvą tikriausiai patekusį iš Baltarusijos ir skridusį vakarinės šalies dalies link, numušė Aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais „Eurofighter“.
Padėkojęs sąjungininkams, prezidentas G. Nausėda pareiškė, kad Rusijai intensyvinant agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas regiono gynybai yra gyvybiškai svarbus.
„Kartu su savo NATO sąjungininkais Lietuva gins savo oro erdvę“, – socialiniame tinkle „X“ teigė šalies vadovas.
„Visi suprantame, kad tokius incidentus turime ir turėsime tik dėl rusijos agresyvių veiksmų Ukrainoje“, – feisbuke rašė kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, Rusiją įvardijęs mažąja raide.
Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai apie galimą oro pavojų.
Bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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