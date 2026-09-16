Nausėda įvardijo numušto drono tipą

„Šiuo metu, pagal esamą informaciją, tai buvo „Gerbera“ tipo dronas“, – žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio trečiadienį sakė G. Nausėda.
Pasak jo, „veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą“.
„Veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir patekęs į mūsų šalies teritoriją, kurioje jis ir buvo numuštas“, – kalbėjo šalies vadovas.
Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
„Vilnius yra netoli sienos, ir, be jokios abejonės, nustatę, detektavę galėtume ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus“, – sakė prezidentas.
Pasak jo, Lietuvai reikalinga turėti ir alternatyvias bepiločių numušimo priemones, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį galbūt patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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