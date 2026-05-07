Nausėda teigia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos „aušriečiams“ pavaldžios ministerijos

„Abejonių kyla. Manau, į tas abejones geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos. Deja, iki šiol jiems to nepavyko padaryti. Jeigu jiems to nepavyks padaryti ateityje, abejonių tiktai daugės“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Anot jo, visa tai gula „į bendrą mozaiką, bendrą vaizdą pastarojo meto istorijų, kurios apskritai nukreipė mūsų dėmesį nuo svarbių dalykų“.
„Asmeninės istorijos (...) niekaip nesibaigia ir jų pabaigos nematyti. Reikėtų turbūt padaryti labai aiškias išvadas, dėl ko šitaip yra. Ar dėl to, kad mes apskritai negalime be skandalų gyventi, ar vis dėlto yra tam tikri faktoriai, tam tikros sudėtinės dalys koalicijoje, kurios aprūpina mūsų viešąją erdvę visais šitais skandalais pastaruoju metu“, – teigė prezidentas.
BNS skelbė, kad Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva penktadienį ministras kviečiamas į neeilinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas.
Opozicija klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imtis statybų. Be to, norima gauti atsakymus dėl Aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų bei savo patarėju paskyrė Skirmantą Pocių.
Iki paskyrimo aplinkos viceministru 19-oje Vyriausybėje K. Žuromskas dirbo vienos R. Puchovičiaus statybos įmonių vadovu.
Savo ruožtu K. Žuromskas ketvirtadienį žurnalistams teigė atsistatydinti neplanuojantis ir neturintis ką slėpti.
Naujausi komentarai