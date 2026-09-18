Navickaitė ir Gražulis išgyvena dramą: apie vaiko paėmimą pasisakė ir specialistai

„Šiandien mano vaikas buvo išvežtas iš blaivaus žmogaus, aš supakuota, prasėdėjau dvi valandas policijoje, vaikų teisės turbūt paims dukrą, nes mama išėjo. Šiandien už jos priežiūrą sumokėjau 200 eurų, bet policija nuvyko pas auklės vyrą ir ją išvilko iš blaivų namų“, – feisbuke rašė B. Navickaitė.
„Kaip įmanoma policijai paimt vaiką iš blaivaus aukliaus, pristatyti į komisariatą, supakuot mamą ir pareikšti, kad aš su vaiku buvau???? Kodėl ją paėmė iš saugios aplinkos?“ – gana padrikai ir su keiksmais rašė moteris.
Ji teigė, kad su drauge, vaiko aukle, buvo išėjusi atsipalaiduoti, išgerti alkoholio, tačiau, kaip pasakojo, vaiko su ja nebuvo, atžala laiką leido auklės buvusio vyro namuose.
„Dukra tuo metu buvo saugioje aplinkoje. Auklės buvęs vyras tuo metu saugojo ir savo vaiką – kūdikį. Jie matė, kad viskas yra gerai, namai švarūs, tvarkingi, vyras – blaivus, rūpinasi vaikais, mano dukra pavalgiusi, visi prižiūrėti. Jam jo vaiką paliko, nes viskas yra tvarkoje, o maniškę atėmė. Mane rado pas tą draugę. Pristatė į policiją ir pasakė: tu dabar esi išgėrusi prie vaiko. Bet jie patys mane prie vaiko ir pristatė išgėrusią. Sako: dabar jūs suimta – kokiu pagrindu, nepaaiškino. Pralaikė kokias dvi valandas“, – portalui delfi.lt teigė moteris.
Moteriai nustatytas 2,4 promilės girtumas.
B. Navickaitė tikino, kad prie vaiko paėmimo galėjo prisidėti mokykla – mergaitė kartais atsisako eiti į pamokas.
„Pirmadienį dukra atsisakė eiti į mokyklą. Tada aš pati išsikviečiau vaiko teises – visą dieną pralaukiau, niekas neatvažiavo. Antradienį man paskambino moteris, sako: „Birute, tau mus mokykla iškvietė“. Na, aš tikėjausi, kad jie pagal mano pačios iškvietimą atvažiuos ir reaguos, bet niekas nereagavo. Kai pati prašiau pagalbos – nieko“, – portalui delfi.lt teigė moteris.
Ji teigė – galimai mokyklos darbuotojų iniciatyva trečiadienį buvo paskelbta jos ir dukros paieška.
Kiek vėliau feisbuke ji pridūrė: „Man negrąžins, nes įsikišo Gražulis.“
Su P. Gražuliu redakcijai penktadienį nepavyko susisiekti.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Agnė Meškienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad tokie atvejai kaip galimas netinkamas elgesys su vaiku, neatliepiami vaiko poreikiai ar galimas smurtas prieš vaiką yra laikomi galimais vaiko teisių pažeidimais.
„Vis dėlto kiekviena situacija yra individuali, todėl vaiko teisių gynėjams kiekvienu atveju svarbu įvertinti visas aplinkybes, siekiant išsiaiškinti, kaip užtikrinami vaiko interesai. Gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, vaiko teisių gynėjai vyksta į vaiko buvimo vietą ir vertina situaciją – kas rūpinasi vaiku, ar jo gyvenamoji aplinka atitinka poreikius, ar užtikrinamas jo saugumas, išklauso vaiko, jei jis pagal savo amžių gali ją išreikšti, tėvų nuomones dėl šeimoje susiklosčiusios situacijos. Ne išimtis ir šis atvejis. Gavę informaciją apie galimai pažeidžiamas vaiko teises vaiko teisių gynėjai nedelsdami reagavo – vyko į šeimos gyvenamąją vietą, aiškinosi pranešimo aplinkybes, siekė pabendrauti su vaiku ir jo mama. Telefonu pabendravo su vaiko tėvu. Atsižvelgiant į tuo metu buvusias aplinkybes ir siekiant užtikrinti vaiko saugumą bei būtiniausius jo poreikius, vaikui buvo užtikrinta saugi aplinka“, – teigė A. Meškienė.
Vaiko teisių gynėjai šiuo metu vertina situaciją ir visas aplinkybes, galėjusias turėti įtakos vaiko saugumui bei gerovei. Vertinant situaciją pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus, jo fizinį ir emocinį saugumą bei gebėjimą užtikrinti būtiniausius jo poreikius.
„Vaiko gerovė ir saugumas tokiose situacijose yra prioritetas. Esant poreikiui, šeimai bus inicijuota reikalinga pagalba, kurią teiktų Palangos miesto socialinių paslaugų centras. Kartu svarbu priminti, kad tėvams tenka pareiga tinkamai rūpintis savo vaikais, užtikrinti jų saugumą, priežiūrą, ugdymą ir kitus būtinus poreikius. Kilus sunkumams ar negalint tinkamai pasirūpinti vaiku, svarbu laiku kreiptis pagalbos į specialistus ir bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais bei socialiniais partneriais“, – teigė specialistė.
Kilus klausimų, kviečiama žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
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