„Ne mažiau kaip 170 proc.“: iš ministerijos – pažadas dėl mokytojų algų

Tai numatoma padaryti iki 2028 m. trečiojo ketvirčio.
Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9 proc.
Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5 proc. sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą.
„Pasiekti, kad mokytojo pareigybei skaičiuojamos valstybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui 2028 m. pabaigoje sudarytų ne mažiau kaip 170 proc. pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taip pat užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų, valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų, dėstytojų ir neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui kasmet augtų ne mažiau kaip 5 proc. sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą“, – teigiama antradienį registruotame XXI Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.
Pernai lapkritį ministerija pranešė radusi papildomų 100 mln. eurų mokytojų algų kėlimui. Nuspręsta pedagogų atlyginimus nuo šių metų sausio 1 didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį.
Anksčiau su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) ministerija buvo sutarusi algas kelti ne nuo sausio, bet nuo 2026 m. rugsėjo, tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11,5 proc. Vis dėlto, toks siūlymas netiko kitai, Andriaus Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungai (LŠDPS).
ELTA primena, kad programos priemonių planas – svarbiausias Vyriausybės dokumentas, kuriame numatomi konkretūs ministrų kabineto žingsniai valstybei ir visuomenei svarbiausiose srityse.
Šiame plane detalizuojami prioritetai bei numatomi konkretūs terminai, iki kada Vyriausybė sieks įgyvendinti tam tikrus darbus ar pasiekti konkrečių pokyčių.
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