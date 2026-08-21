„Nemuno aušrai“ gresia rekordinė bausmė

R. Žemaitaitis prieš dvejus metus turėjo ambicijų tapti šalies vadovu. Liko ketvirtas, tačiau rezultatu buvo patenkintas.
„Lietuva neturėjo tokio jauno kandidato, vis dėlto 41 metai“, – tuomet sakė R. Žemaitaitis.
Tiesa, kaip šis rezultatas buvo pasiektas, dabar įvertino Vyriausioji rinkimų komisija.
„Politinė partija „Nemuno aušra“ ir partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą ir Politinių organizacijų įstatymą“, – paskelbė VRK.
Per rinkimų kampaniją R. Žemaitaičiui dukart neteisėtai pervestos aukos – 4,5 tūkst. eurų iš Roberto Puchovičiaus įmonės „Tvari statyba“ ir 5 tūkst. eurų iš kokainą Islandijoje bandžiusio platinti Aleksandro Furso. Pastarojo pinigai pervesti iš aušrietės Linos Šukytės-Korsakės sąskaitos.
„Juridinis asmuo perveda Puchovičiui ir jis pervedė į prezidento rinkimų kampanijos sąskaitą. Kitą sumą Aleksandras Fursas buvo pervedęs, jam buvo grąžinti pinigai, tada jis neva tuos pinigus paskolino“, – aiškino Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
Įmonėms draudžiama remti politines partijas. Tačiau ir Seimo rinkimų kampanijai aušriečiai pinigus rinko panašiai – dažniausiai per R. Puchovičių.
Šis penkis kartus iš dviejų savo įmonių persivedė pinigus į asmeninę sąskaitą, o vėliau juos aukojo kaip neva asmenines lėšas.
„Kartais kelių sekundžių bėgyje pinigai buvo pervesti į politinės kampanijos sąskaitą, o prieš tai jo asmeninėje sąskaitoje nebuvo tiek lėšų arba jų buvo labai maža dalis“, – sakė L. Petronienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Taip partijos kasa papildyta daugiau nei 24 tūkst. eurų.
„Buvo didesnė suma grįžusi į įmonę, tada aš priėmiau sprendimą, kad vis dėlto tuos pinigus noriu susigrąžinti sau atgal, nes čia yra mano pinigai, už kuriuos buvo sumokėti mokesčiai, ir juos panaudoti savo politinei kampanijai“, – aiškino R. Puchovičius.
Jis taip pat pervesdavo pinigų savo šeimos nariams ir verslo partneriui, o šie netrukus sumokėdavo partijos nario mokestį. Tokiu būdu „Nemuno aušros“ kasa papildyta dar kiek daugiau nei 4 tūkst. eurų.
Aušriečiai į VRK posėdį neatvyko, su žurnalistais taip pat nebendravo. R. Puchovičiaus telefonas buvo išjungtas, o R. Žemaitaitis į skambučius neatsiliepė.
Vis dėlto komisijos sprendimas nebuvo vienbalsis.
„Jeigu, mano nuomone, Robertas Puchovičius tiesiogiai iš abiejų UAB, kurių jis yra vienintelis akcininkas, sąskaitų būtų pervedęs pinigus ir tokiu būdu finansavęs partiją, tada būtų pažeidimas. Kai bandai išvengti ir apeiti reikalavimus, aišku, kad to neafišuoji. Nerašai pavedime, kad tai maklė“, – svarstė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Olga Kilkinova.
Tai jau antras šiurkštus „Nemuno aušros“ pažeidimas.
„Vyriausioji rinkimų komisija iki dvejų metų gali neskirti valstybės biudžeto asignavimų“, – priminė L. Petronienė.
Pirmasis šiurkštus pažeidimas pripažintas pavasarį – dėl automobilių nuomos schemos. Už valstybės pinigus partija automobilius nuomojosi iš savo pirmininko R. Žemaitaičio ir partijos narės Petkevičienės.
Dėl to pusmečiui „Nemuno aušra“ jau neteko maždaug 240 tūkst. eurų dotacijos.
Kuriam laikui valstybės finansavimo partija negaus dėl antro šiurkštaus pažeidimo, VRK spręs rudenį.
„Bus atsižvelgiama į visas aplinkybes – ar tai yra pakartotinumas, į pažeidimo mastą. Tikrai į šias aplinkybes bus atsižvelgta“, – sakė L. Petronienė.
Įdomu ir tai, kad dar prieš VRK priimant sprendimą tyrėjas buvo apskųstas Generalinei prokuratūrai. Aplinkybėmis teko domėtis Specialiųjų tyrimų tarnybai.
„Kad VRK galbūt selektyviai vertino, kad buvo politinis vertinimas – visas šias abejones tikrai atmetame“, – pabrėžė L. Petronienė.
Viešai partija kalba, kad pinigai – ne problema. Tačiau tokie skundai rodo, kad finansavimo klausimas vis dėlto jautrus. Valstybės dotacijos partijoms itin svarbios, juolab kad kitąmet laukia savivaldos, o po dvejų metų – Seimo rinkimai.
„Ypač jeigu siūloma pripažinti šiurkščius pažeidimus, labai dažnai bandoma kelti abejonių dėl VRK kompetencijos, kaltinama politiškumu. Tai yra įprasta praktika, aš tai vertinčiau kaip gynybinę poziciją“, – sakė L. Petronienė.
Jeigu VRK antrą kartą atims iš „Nemuno aušros“ dotaciją, ši gali tapti ilgiausiai valstybės finansavimo netekusia partija. Už šiurkščius pažeidimus dotacijų anksčiau yra netekę ir socialdemokratai, liberalai bei Darbo partija, tačiau nė viena jų – ilgiau nei pusmečiui.
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