Neramus rytas Estijoje ir Latvijoje: kariuomenė pakomentavo situaciją Lietuvoje

„Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota, saugumo situacija išlieka nepakitusi. Lietuvos kariuomenė nuolat stebi oro erdvę ir situaciją regione bei pasiruošę reaguoti, jei to prireiktų“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė kariuomenė.
Kaip skelbė ELTA, antradienio rytą Estijos sieną šalies pietryčiuose kirto vienas dronas, o dar vienas skrido link rytinio pasienio miesto Narvos.
Rytą Estijos regionų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Reaguojant į tai, buvo pakelti Estijos Amari oro bazėje dislokuoti Turkijos karinių oro pajėgų naikintuvai, vykdantys NATO rotacinę oro gynybos misiją. Grėsmė praėjo iki 5.30 val.
Tuo metu naktį Latvijos Alūksnės savivaldybėje mobiliuoju ryšiu buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje.
Estijos visuomeninis transliuotojas ERR pranešė, kad Latvijoje oro pavojų sukėlę dronai taip pat įskrido į Estijos oro erdvę, kur jų toliau ieškojo NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai.
ELTA primena, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 d. Vilniaus apskrityje.
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