Nusprendė: mažiau nei 20 mokinių turinčios klasės bus finansuojamos ir valstybės lėšomis

Šis sprendimas priimtas siekiant jį suderinti su kovo mėnesį patvirtintu pakeitimu, kuriuo mažesniuose miesteliuose leidžiama sudaryti 11 ir 12 klases iki 20 mokinių.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) teigimu, šie priimti sprendimai dėl klasių formavimų padės išlaikyti baigiamąsias klases 42-ose Lietuvos miestelių gimnazijose, kurioms dėl per mažo mokinių skaičiaus grėsė reorganizacija.
„Jau šiandien mes turime tą rezultatą, kad 48-iose klasėse galės mokytis moksleiviai“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakę švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Jie tikrai nebus pavežami daugiau negu 50 ar dar kažkiek kilometrų, kaip mes dažnai sakome – negyvens autobusuose, bet tikrai bus sudarytos sąlygos pagrindinės gauti ugdymo paslaugas kuo arčiau savo gyvenamosios vietos“, – teigė ji.
BNS rašė, kad Ministrų kabinetas kovą pakeitė ankstesnės Vyriausybės nutarimą ir leido miestelių gimnazijose sudaryti III ir IV gimnazijos klases, jeigu jose mokysis ne mažiau kaip 12 mokinių, o savivaldybė prisidės skirdama 50 proc. mokymo lėšų.
Ši tvarka nebus taikoma miestams.
Anot ministerijos, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę bei dalykų pasirinkimo pasiūlą, 12–20 mokinių klasėms turi būti skiriama tiek pat mokymo lėšų ugdymo planui įgyvendinti, kaip ir 21–30 mokinių turinčioms klasėms.
Papildomai ugdymo planui įgyvendinti skiriamos 257 valandos per metus arba septynios valandos per savaitę.
Pokyčiams įgyvendinti iš valstybės biudžeto reikės papildomų lėšų, preliminariais skaičiavimais, 2025 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais – 1 mln. eurų, 2026 metais – 3,5 mln. eurų, 2027 – 4 mln. eurų.
Pasak ministerijos, lėšų poreikis apskaičiuotas remiantis įvertinimu, kad lėšos vienos 21–30 mokinių klasės ugdymo planui įgyvendinti sudarys 72,6 tūkst. eurų per metus.
Papildomų lėšų poreikis 2025-aisiais bus dengiamas iš bendrųjų ŠMSM asignavimų. Tuo metu papildomas lėšų poreikis nuo 2026 metams yra pateiktas Finansų ministerijai, rengiančiai 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą.
„Iš tikrųjų, skubus sprendimas, kadangi jis turėtų įsigalioti nuo rugsėjo 1-osios jau šiais metais. (...) Dėl to šiai Vyriausybei reikia priimti, kad ir laikinai Vyriausybei, priimti šitą sprendimą, – posėdyje sakė laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius. – Nors jis pareikalaus papildomų biudžeto išlaidų, bet aš džiaugiuosi, kad Švietimo ir mokslo ministerija surado galimybę iš vidinių resursų šiemet finansuoti.“
Pagal ankstesnį Vyriausybės nutarimą, savivaldybės, apsisprendusios suformuoti gimnazijų klases su 12 mokinių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai turės pateikti savo tarybų sprendimus, kad mokykloms skirs papildomų mokymo lėšų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras kasmet tvirtins gimnazijų sąrašą, kurios galės sudaryti 12–20 mokinių III gimnazijos ir IV gimnazijos klases ir kurioms bus skiriama 50 proc. mokymo lėšų iš valstybės biudžeto.
Iki šio sprendimo nuo 2024-ųjų rudens trečios gimnazijos klasės formavimui galiojo kiekybiniai kriterijai, leidžiantys ją sudaryti mažiausiai iš 21-o moksleivio. Taip pat nuo pernai galiojo taisyklė, užtikrinanti valstybinį finansavimą tik tokioms ir didesnėms gimnazijų klasėms.
