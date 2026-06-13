 Opoziciniai konservatoriai rinksis į tarybos posėdį, aptars politinę padėtį, savivaldos rinkimus

Opoziciniai konservatoriai rinksis į tarybos posėdį, aptars politinę padėtį, savivaldos rinkimus

2026-06-13 08:43
Vakaris Vingilis (BNS)

Didžiausia opozicinė partija Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) šeštadienį Vilniuje rengia tarybos posėdį, kuriame aptars politinę padėtį, kalbėsis apie pasirengimą būsimiesiems savivaldos rinkimams.

<span>Opoziciniai konservatoriai rinksis į tarybos posėdį, aptars politinę padėtį, savivaldos rinkimus</span>
Opoziciniai konservatoriai rinksis į tarybos posėdį, aptars politinę padėtį, savivaldos rinkimus / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

„Aptarsime politinę padėtį. Natūralu – fotografija procesų, vykstančių šiandien Lietuvoje, naujos koalicijos formavimasis, TS-LKD siūlymai Lietuvai gynybos ir kitose srityse“, – BNS posėdžio išvakarėse sakė partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Be kita ko, konservatoriai posėdyje turėtų tvirtinti 12 kandidatų į merus. Partijos lyderio teigimu, didieji miestai kandidatus kels rudenį, tačiau Šiauliai ir kiti rajonai juos tvirtins jau šeštadienį.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasario–kovo mėnesiais.

Tarybos posėdyje taip pat bus diskutuojama apie konservatorių pasiūlymus demografijos problemoms spręsti.

„Esame didelį darbą padarę su analize, kodėl mes esame su gimstamumu tokioje situacijoje ir ką reikėtų daryti, tai mes dabar daugiau apie tai bendruomenėje padiskutuosime ne viešai, o po to jau pristatymą darysime artimiausiomis savaitėmis“, – nurodė L. Kasčiūnas.

TS-LKD šiuo metu yra didžiausia opozicinė partija, Seime ji turi 28 atstovus.

Šiame straipsnyje:
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Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
aptarimas

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Ir .ydų deportacijos klausimus prie to paties su būtinam sąlyga nusavinti jų turtą įskaitytinai ir patentų išvogimus bei kaimo bibliotekininkių parašytų rašinėlių, skirtų vaikams atsiskaityti mokykloje, užgrobimą su tikslu savo idiotjus vaikus išleisti į mokslus, kad ne toks didelis kontrastas būtų ir mažiau matytųsi, kad jie idiotai, kaip ir ilgas ir gražus, kuriam haliucinacijos be sustojimo net ir be haliucinogeninių grybukų.
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