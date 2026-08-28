Orai Lietuvoje: pasakė, ko tikėtis paskutinėmis vasaros dienomis ir rugsėjo 1-ąją

Pasak sinoptikės, artimiausią parą orai keisis. Šeštadienio naktį orus dar lems tolstančio anticiklono vakarinis pakraštys, todėl bus nepastoviai debesuota, be lietaus. Pūs 8–13 m/s stiprumo pietryčių vėjas, o žemiausia temperatūra naktį pasiskirstys tarp 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną iš vakarų priartės ciklono slėnis su aktyviu atmosferos frontu, todėl dangus pamažu niauksis.
„Apie vidurdienį šio atmosferos fronto lietaus debesys pasieks pajūrį ir toliau slinks per visą kraštą. Daugelyje rajonų palis. Vyraus trumpalaikiai lietūs, kai kur pagrūmos perkūnija“, – sako T. Kaunienė.
Pietryčių, pietų vėją keičiantis pietvakarių vėjas įsibėgės iki 9–14 m/s, kai kur jo gūsiai sieks 15 m/s. Aukščiausia temperatūra šalyje daug kur sieks 20–24 laipsnius šilumos, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau – 17–19 laipsnių.
Sekmadienio naktį trumpai palis, daugiausia lietaus teks rytiniams krašto rajonams. Po vidurnakčio, vėjui aprimus, pietrytiniuose rajonuose vietomis formuosis rūkas.
Diena bus debesuota su pragiedruliais, todėl lietaus klius nedaug ir ne visur.
„Trumpai palis daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose“, – nurodo sinoptikė.
Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo gūsiai sieks 8–13 m/s. Sekmadienio naktį oro temperatūra sieks 10–15, pajūryje –16–18 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils iki 21–26 laipsnių.
Jau pirmadienį Lietuvą užkabins per pietinę Skandinaviją slenkantis nedidelis ciklonas, kuris lems trumpalaikius lietus. Visgi, nepaisant kritulių, tiek naktį, tiek dieną išliks šilta.
„Temperatūra debesuotą naktį nekris žemiau 12–17 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsyje rodys net 22–27 laipsnius šilumos, tik pajūryje bus apie 20 laipsnių“, – prognozuoja sinoptikė.
Antradienio dieną Lietuvą užgrius dar vienas Atlanto ciklonas, todėl rugsėjo 1-ąją lietingi ir vėjuoti orai primins apie prasidėjusį rudenį.
Naktį palis tik vietomis, o dieną gausių kritulių su perkūnija sulauks didžioji šalies dalis. Iš pietvakarių pasisukęs vėjas diena sustiprės iki 8–13 m/s, pajūryje jo gūsiai sieks 15–17 m/s.
Termometrų stulpeliai naktį rodys 11–16, dieną – 19–24 laipsnių šilumos.
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