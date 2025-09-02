Orai Lietuvoje: tai – vėsiausia per aštuonerius metus

„Kita vertus, tokio vėsumo vasaros praėjusiame amžiuje pasitaikydavo daug dažniau ir netgi buvo įprastos (pvz., 1961–1990 m. laikotarpiu). Labai šiltų dienų tuomet būdavo mažai, o karštų kai kuriais metais nepasitaikydavo iš viso. Na, o šiemet karštų dienų (kai oro temperatūra pasieka maždaug 30 laipsnių ) daugelyje vietovių buvo nedaug, vos iki 1–2. Be to, tik vietomis pasitaikė tropinių naktų, kai oro temperatūra per visą naktį nenukrenta žemiau 20 laipsnių šilumos. Tokie faktai irgi liudija apie šių metų vasaros vėsumą. Panašiai buvo nutikę ir 2017 metais“, – teigė meteorologai.
Labai nedaug per visą vasarą (t. y. 92 dienas) pasitaikė ir labai šiltų dienų, kuomet oro temperatūra pasiekė maždaug 25 laipsnius. Vidutiniškai Lietuvoje buvo 22–23 labai šiltos dienos (1991–2020 m. vidurkis – 26 d.), kai labai šiltomis vasaromis šis skaičius gali būti kone dvigubai didesnis.
„Gera žinia, jog visomis ateinančiomis šios savaitės dienomis lepins vasariška šiluma. Savotiška kompensacija už vėsią vasarą, tad pasimėgaukite“, – skelbė meteorologai.
Kaip skelbiama mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“, po vėsiausios per pastaruosius aštuonerius metus vasaros atėjo kalendorinis ruduo. „Dėl viso rugsėjo, kaip kad buvo labai šilta 2023-2024 metais, didelių stebuklų nesitikėčiau, bet šiemečio rugsėjo pirmasis dešimtadienis vasaros mėgėjams kol kas irgi daug žadantis“, – teigė meteorologas Gytis Valaika.
Skaičiavimai artimiausioms dienoms rodo, jog mūsų regione vyraus šiltos oro masės ir todėl laikysis vasariška šiluma. „Tikėtina, jog vasara neskubės užleisti vietos rudeniui net ir kitos savaitės pradžioje. Galima tai laikyti kompensacija už ankstesnį silpną vasaros pasirodymą, todėl pasimėgaukit. Klasikinis cepelinmetis, kaip ir kasmet rudenį, vis tiek galiausiai ateis“, – teigė meteorologas.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, antradienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, vakariniuose rajonuose vietomis 20–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur, daugiausia pietryčių Lietuvoje, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija, naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
