Orai Lietuvoje: žada lietingą savaitgalį su pirmosiomis snaigėmis

Savaitgalis su lietumi
Šeštadienio naktį Lietuva atsidurs nedidelio ciklono centre, tad žemo slėgio sūkurys lems debesuotus ir lietingus orus.
„Lietus bus daugiausia ištisinio pobūdžio ir pasieks daugelį šalies rajonų. Kai kur susidarys rūkas. Nors naktis bus lietinga ir debesuota, šiauriniame šalies pakraštyje pasitaikys šiek tiek pragiedrulių“, – sako V. Patašius.
Termometro stulpeliai naktį didžiojoje Lietuvos dalyje rodys 4–7 laipsnius šilumos, vėsiau – 1–3 laipsniai šilumos – prognozuojami šiauriniuose rajonuose.
Dieną daugelį rajonų ir toliau plaus lietus. Vis tik sausiausia, pasak sinoptiko, bus Šiaurės vakarų Lietuvoje.
Oro temperatūra, kaip ir naktį, išliks skirtinga.
„Šiaurės vakaruose saulė orą sušildys iki 9–11, o likusi lietinga šalies dalis bus vėsesnė, ten termometrai rodys 5–8 laipsnius šilumos“, – nurodo V. Patašius.
Pasak jo, dieną taip pat sustiprės šiaurės ir šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai sieks 8–13 m/s, o pajūryje 15 m/s.
Sekmadienį sulauksime pirmųjų snaigių
Nors sekmadienį orai Lietuvoje bus panašūs į šeštadienio orus, naktį galime sulaukti pirmųjų snaigių.
„Lietingiausia vėl bus šalies pietryčiuose, o šiaurės vakarai išliks sausesni. Vis dėl to vietomis galima sulaukti ir mišresnių kritulių, kai kur iškris viena kita šlapia snaigė“, – sako V. Patašius.
Dieną šalyje įsivyraus sausesni orai, lietaus nenumatoma.
Tiek naktį, tiek dieną pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, kuris pasieks 6–11 m/s.
Žemiausia temperatūra naktį pasiskirstys tarp 2 laipsnių šalčio ir 3 šilumos, Kuršių nerijoje pora laipsnių šilčiau, o dieną sušils iki 6–11 laipsnių.
Sausesni rudens orai – kitą savaitę
Nauja savaitė prasidės sausais rudeniškais orais. Pasak sinoptiko, pirmadienį lietaus tikimybė maža, tik naktį kai kur formuosis rūkas.
Naktis taip pat bus giedra ir vėsi – oro temperatūra sieks nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Kiek šilčiau, anot V. Patašiaus, bus šalies vakaruose – vyraus 2–5 laipsniai šilumos. Tuo metu dieną aukščiausia oro temperatūra sieks 7–12 laipsnių.
Naujausi komentarai