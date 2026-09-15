Orų prognozė: ir lis, ir drieksis rūkas

Antradienio dieną vietomis trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos
Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs. Vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 14 d. šalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Priekule – iki 36 cm, Minijoje ties Kartena – iki 35 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 31 cm, Tenenyje ties Miestaliais – iki 30 cm per parą.
Numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–19, ežeruose – 15–19, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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