 Pagrindinę sesiją dvyliktokai baigs chemijos egzaminu, vienuoliktokai – geografijos

Pagrindinę sesiją dvyliktokai baigs chemijos egzaminu, vienuoliktokai – geografijos

2026-06-19 06:53
BNS inf.

Abiturientai ir vienuoliktokai penktadienį laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus.

<span>Pagrindinę sesiją dvyliktokai baigs chemijos egzaminu, vienuoliktokai – geografijos</span>
Pagrindinę sesiją dvyliktokai baigs chemijos egzaminu, vienuoliktokai – geografijos / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams – chemijos egzaminas.

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, geografijos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 8,5 tūkst. mokinių.

Tuo metu chemijos egzaminą laikys 2,5 tūkst. mokinių.

Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato. Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.

NŠA duomenimis, šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja 27,8 tūkst. vienuoliktokų ir 29,6 tūkst. dvyliktokų.

Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22 dieną, baigsis liepos 13 dieną.

Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 16 dienos.

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