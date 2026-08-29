Pajautos slėnyje atidengta I tūkstantmečio krosnies konstrukcija

„Vienas įdomiausių ir daugiausia klausimų keliančių šių metų atradimų – apie keturių metrų skersmens įgilintoje duobėje atidengta sudėtinga krosnies tipo konstrukcija. Jos viduje fiksuota iš stambių akmenų puslankiu suformuota dalis, o visą konstrukciją juosė molinės sienelės, galbūt žymėjusios sunykusią antžeminę krosnies dalį – kupolą“, – teigia direkcija.
Konstrukcijoje aptikta stiprios kaitros paveiktų sluoksnių, pelenų ir beržo tošies fragmentų.
Pirminiais duomenimis, objektas datuojamas I tūkstantmečio antrąja puse.
Konstrukcijos paskirtis kol kas nėra aiški. Viena iš svarstomų hipotezių – ji galėjo būti naudojama terminiam medžiagų apdorojimui – deginimui ar kaitinimui, neatmetama ir sąsaja su deguto gamyba. Ar ši interpretacija pasitvirtins, paaiškės atlikus laboratorinius tyrimus – jie turėtų padėti tiksliau nustatyti objekto datavimą ir paskirtį.
„Pati konstrukcija – retas ir neįprastas archeologinis atradimas. Kartu su kitais šių metų radiniais ji padės tiksliau suprasti, kokia veikla buvo vykdoma šioje Pajautos slėnio dalyje“, – rašoma pranešime.
Tyrimuose dalyvavo ir archeologinę praktiką atliko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos studijų programos II–III kurso studentai. Darbus organizavo ir tyrimams vadovavo Kernavės archeologinės vietovės muziejaus archeologai Dovilė Baltramiejūnaitė ir Gintautas Vėlius.
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