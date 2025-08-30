Panevėžio vyskupija: kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos byla Vatikane jau pasistūmėjo

Panevėžio vyskupijos kunigas Vitalijus Kodis sako, kad A. Lipniūno byla jau pasistūmėjo tiek, kad ją išnagrinėjo iš įvairių tautų istorikų sudaryta komisija.
„Istorikai pritarė, kad kunigas vertas būti vadinamas palaimintuoju“, – teigė V. Kodis.
Pasak jo, bylą dar privalės nagrinėti dvi komisijos: vieną sudarys teologai, o antrą – kardinolai. Jei abi komisijos pritars, palaimintuoju kunigą A. Lipniūną paskelbtų popiežius.
Tuo metu Panevėžio vyskupija jau ruošiasi dienai, kai šis dvasininkas taps palaimintuoju. Ten, kur dabar yra kairysis Kristaus Karaliaus katedros altorius, planuojama įrengti kriptą, kurioje būtų saugomi iš kapo katedros šventoriuje į sarkofagą perkelti kunigo A. Lipniūno palaikai.
Vadinamoji beatifikacijos byla iš Panevėžio vyskupijos į Vatikaną buvo perduota 2021 metais.
