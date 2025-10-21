Panevėžyje kalėdinis laikotarpis sužibs žvaigždžių spindesiu

Per gražiausias žiemos šventes Panevėžio miesto centrinė dalis pavirs šviesos ir grožio erdve. Pasitelkus pažangias technologijas, visame miesto centre bus sukurta išskirtinė šventinė atmosfera – pastatus ir dangų nušvies modernūs lazeriai, įspūdingi šviesos efektai, prožektoriai bei gobo projektoriai, sukuriantys šiuolaikišką ir įtraukiantį miesto įvaizdį.
Miesto erdves kalėdinėmis dekoracijomis puoš viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi bendrovė „Lumidėja“, o gyvos sidabrinės, Panevėžio gyventojų dovanotos eglės bei Laisvės aikštės puošybos darbus vykdys bendrovė „GES projektai“.
Dekoracijomis bus puošiamos šios miesto erdvės: Laisvės ir Nepriklausomybės aikštės, teritorija šalia Aleksandro paminklo, Senvagė, Vilniaus g. (nuo J. Basanavičiaus iki Klaipėdos g.), Klaipėdos g. (nuo Laisvės a. iki Vilniaus g.), Respublikos g. (nuo Klaipėdos iki Vasario 16-osios g.), skverai prie Santuokų rūmų ir „Stasys Museum“, Elektros g., Vasario 16-osios g. (iki A. Smetonos g.), Savanorių a. (nuo Laisvės a. iki Basanavičiaus g.), Ukmergės g. (nuo Laisvės a. iki J. Basanavičiaus g.), J. Basanavičiaus g. (nuo Vilniaus iki A. Jakšto g.) su tiltu, bei Kranto g. atkarpa nuo Vasario 16-osios g. iki Topolių alėjos.
Iš savivaldybės biudžeto kalėdinės eglės puošybai skirta 48 tūkst. Eur su PVM, o miesto viešųjų erdvių dekoravimui – šiek tiek daugiau nei 73 tūkst. Eur su PVM.
Šventiškai pasipuošęs Panevėžys miestiečius ir svečius džiugins iki 2026 m. sausio vidurio. Kalėdų eglės įžiebimo šventę organizuoja Panevėžio kultūros centras, apie renginio programą informacija bus paskelbta artimiausiu metu.
Šių metų šventinė tema – „Žvaigždžių spindesys“ – kviečia pažvelgti į miestą kaip į vietą, kurioje kiekviena šviesa, kiekviena šypsena ir kiekvienas žmogus kuria jaukumą ir šventinę nuotaiką. Toks yra Panevėžys. Kaip mes.
