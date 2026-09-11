Panevėžys švenčia 523-iąjį gimtadienį

Tris dienas miesto centre susitiks muzika, menas, teatras, technologijos, sportas, pramogos šeimoms, vyks mugė, bus rengiamos tradicinės eitynės.
„Šių metų šventė „Panevėžys. KAIP MES!“ pasklis po Laisvės aikštę, Senvagę, Panevėžio kultūros centro prieigas, miesto galerijas, muziejus ir kitas erdves, o jos centre bus tai, kas kuria miestą kasdien – žmonės“, – pranešė Panevėžio miesto savivaldybė.
Anot jos, šiemet kviečiama į Panevėžį pažvelgti per jame gyvenančius, kuriančius, dirbančius, augančius ir susitinkančius žmones.
Penktadienį suplanuotos teatro instaliacijos, parodos ir šventinė mugė: Panevėžio kultūros centro prieigose veiks vaikų pramogų erdvė, o Laisvės aikštėje suskambės muzikinis projektas „Skambantys balkonai“, čia pat bus galima išvysti šokio performansą „Kol mes čia“.
Artėjant vakarui bėgimo „523 ritmu: Panevėžys bėga su DJ“ dalyviai finišuos prie savivaldybės, kur jų lauks DJ diskoteka ir putų šou, o pagrindinėje Laisvės aikštės scenoje – koncertas.
Savo programą turės ir Senvagė. Čia bus galima leistis į pramoginę ekskursiją Nevėžio upe, išbandyti technologijų ekspediciją „Rytojus prasideda čia“, pasivaikščioti gyvu meno taku „Menas būti savimi“, išbandyti sūpynių alėją „Lengvai. Kaip mes“, užsukti į „Senvagės burių“ erdvę ar klausytis muzikos amfiteatre.
Šeštadienį Panevėžys švęs nuo ryto iki vidurnakčio. Dieną pradės iškilminga miesto vėliavos pakėlimo ceremonija, o nuo vidurdienio vienu metu atgis skirtingos miesto erdvės, teigiama pranešime.
Laisvės aikštėje įsikurs aktyvaus miesto erdvė su jaunimo, kūrybinėmis, edukacinėmis ir interaktyviomis veiklomis, vyks „Didžioji tango šventė“, menininkės Monikos Dirsytės performansas „Būti ar nebūti“ ir monospektaklis „Myriop“. Senvagėje lauks šeimos technologinė ekspedicija, „Senvagės burės“, akvarelės edukacija, o amfiteatre – Kauno šokio teatro „Aura“ šokio spektaklis „Jūra“ ir Baltijos baleto teatro „Kitas pasaulis“.
Pavakary miesto gatvėmis pajudės šventinės eitynės. Pasak organizatorių, jos kasmet suburia įstaigas, organizacijas, bendruomenes, kolektyvus ir įmones, o miesto centrą užpildo spalvomis, muzika, judesiu ir tūkstančiais švenčiančių žmonių.
Vidurnaktį Senvagėje lauks 523-iojo Panevėžio gimtadienio staigmena.
Sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios už miestą ir jo žmones, Senvagėje veiks sūpynių alėja, norintieji galės leistis į pramoginę ekskursiją Nevėžio upe. Toliau šurmuliuos šventinė mugė, veiks vaikų pramogos, lankytojų lauks miesto muziejai ir galerijos.
Laisvės aikštėje bus pristatytas Panevėžio miesto sunkiosios atletikos muziejus, vyks parodomosios bokso treniruotės ir sunkiosios atletikos varžybos, veiks futbolo miestelis, bus surengtas šachmatų simultanas. Prie savivaldybės savo jėgą demonstruos tarptautinių galiūnų varžybų „Europos taurė 2026“ dalyviai, o automobilių sporto gerbėjų Paliūniškio gatvėje lauks Lietuvos automobilių slalomo čempionato V etapas.
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