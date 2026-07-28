Parduotuvę NATO kariams Rukloje aptarnauja į Rusiją ir Baltarusiją prekes vežusi „Heinemann“

Institucijoms anksčiau keliskart tikrinus ir nenustačius galimų „Heinemann“ keliamų rizikų saugumui, Krašto apsaugos ministerija (KAM) ketina aiškintis aplinkybes dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvės Rukloje valdytoja – kita Vokietijos bendrove „Gratus“.
Tokia pati parduotuvė planuojama ir Rūdninkų kariniame miestelyje, kur įsikurs Vokietijos brigada.
Kaip BNS informavo KAM, parduotuvės veiklą reglamentuoja tarptautinė tiek Lietuvos, tiek Vokietijos parlamentų ratifikuota tarptautinė sutartis, o tokie prekybos taškai yra įprasti NATO karinių misijų užsienyje bazėse.
Parduotuvė veikia konteineryje, joje gali apsipirkti tik Rukloje tarnaujantys Bundesvero ir NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės iš kitų valstybių kariai. Čia jie gali įsigyti cigarečių, nealkoholinių gėrimų, dovanų bei karinių siuvenyrų, šiek tiek parfumerijos gaminių ir vaistų kasdieniam naudojimui, kitų prekių.
„Dar iki sprendimo Lietuvoje dislokuoti Vokietijos brigadą, Rukloje tokia parduotuvė, skirta NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei, kurios pagrindą sudarė Vokietijos karinės pajėgos, taip pat veikė“, – komentare BNS nurodė ministerija.
Anot KAM, Lietuvos kariai ja naudotis negali, tačiau lankytis tokiose prekybvietėse gali vykdydami misijas kitose šalyse.
Ministerija patvirtino, kad poreikį tokiai parduotuvei Bundesveras išreiškė ir Rūdninkuose: „Planuojama, kad ten bus sukurta jai reikalinga infrastruktūra.“
Prekių kariams tiekėja – „Heinemann“
Ministerijos teigimu, Bundesveras 2017 metais įkurtą parduotuvę valdo per Vokietijos įmonės „Gratus“ specialiai įkurtą Lietuvos antrinę bendrovę „Gratus Lithuania“.
Savo internetiniame puslapyje „Gratus“ prisistato kaip integruotų logistikos ir aptarnavimo sprendimų įmonė, teikianti kompleksines logistikos, aprūpinimo ir infrastruktūros valdymo paslaugas, daugiausia – saugumo ir gynybos sektoriaus klientams.
Ji bendradarbiauja su „Duty Free“ parduotuvių Lietuvos oro uostuose valdytoja „Heinemann“ – pastaroji BNS nurodė į Ruklą tiekianti kariams skirtas prekes bei konsultuojanti mažmeninės prekybos klausimais.
„Gratus“ yra „Gebr. Heinemann“ platinimo klientė ir iš bendrovės gauna prekes savo parduotuvei Rukloje. Šis bendradarbiavimas taip pat apima konsultacijas ir dalijimąsi mažmeninės prekybos patirtimi bei žiniomis apie prekių asortimentą ir produktus“, – komentare BNS nurodė „Heinemann“.
Šiemet balandį LRT Tyrimų skyrius atskleidė, kad „Gebr. Heinemann“ tiekia prabangos prekes Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos režimo parduotuvėms. 2024 metų pabaigoje LRT skelbė, kad įmonė tokias prekes tiekė ir į Rusiją.
Pati bendrovė aiškino, kad „Heinemann“ prekybos be muitų verslas yra atskirtas nuo prekių tiekimo veiklos, bendrovė laikosi sankcijų Rusijai bei Baltarusijai ir nėra atsakinga už klientų – įvairių ženklų prekių gamintojų pasirinkimą, į kurias šalis jų gaminiai turėtų būti vežami.
Buvęs Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus yra sakęs, kad dėl „Heinemann“ LTOU dukart kreipėsi į vyriausybinę strateginių sandorių tikrinimo komisiją, Vokietijos įmonei uždegusiai žalią šviesą.
Tuo metu Lietuvos oro uostuose veikiančių įmonių atitiktį nacionalinio saugumo interesams anksčiau birželį svarstęs ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jokių „Heinemann“ ir jos valdomos įmonės „Travel Retail Vilnius“ rizikų saugumui nenustatė.
Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius tuomet BNS teigė, kad atlikus tyrimą konstatuota, jog įmonė vykdo vyriausybinės strateginių įmonių sandorių tikrinimo komisijos rekomendacijas, nebuvo rasta „nieko blogo“, kas leistų sustabdyti veiklą.
Tuo metu komiteto narys opozicinių konservatorių atstovas Laurynas Kasčiūnas tuomet žadėjo ieškoti, kaip užkirsti kelią įmonėms, turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija, dirbti oro uostuose ir kituose Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose.
Savo ruožtu KAM BNS nurodė ketinanti aiškintis „Heinemann“ bendradarbiavimą su parduotuvės kariams Rukloje valdytoja bei įvertinti aplinkybes dėl galimo bendrovės atitikties nacionaliniam saugumui patikrinimo iš naujo.
Šiuo metu atostogaujantis ministras R. Kaunas kol kas situacijos pakomentuoti negalėjo, tačiau teigė ja pasidomėsiantis.
„Susilaikysiu nuo komentaro, kadangi reikia tiesiog susirinkti informaciją. Kai grįšiu į darbus, pasižiūrėsime. Jeigu tyrimas buvo atliktas ir už valstybės saugumą atsakingos institucijos nenustatė jokių pažeidimų (dėl „Heinemann“ veiklos oro uostuose – BNS), kaip suprantu, ta įmonė gali veikti Lietuvoje“, – BNS sakė R. Kaunas.
„Šiuo konkrečiu atveju neturiu pakankamai informacijos, kad galėčiau pasakyti, ką reikėtų daryti ar ko nereikėtų daryti“, – praėjusią savaitę teigė jis.
Pigiau parduodamos kariams būtinos prekės
Kariniam personalui skirtos parduotuvės (angl. post exchange shop) veikia įvairiuose NATO kariniuose daliniuose, jose kariai gali įsigyti kai kurių prekių pigiau nei įprastose parduotuvėse, pritaikius muitų ar dalies mokesčių lengvatas – panašiu principu kaip „Duty Free“ parduotuvėse oro uostuose.
Bundesvero atstovai BNS nurodė, kad tokios parduotuvės karinėse bazėse įprasta tarptautines misijas atliekančių karių moralės, gerovės ir poilsio priemonių dalis, ypač paplitusi NATO kariuomenėse.
Afganistane tarnavusio atsargos pulkininko Gintaro Bagdono teigimu, šios parduotuvės misijas užsienyje atliekantiems kariams yra labai patogios – jiems nereikia važiuoti į miestus, nes visas reikalingas prekes galima įsigyti tarnybos vietoje.
Pasak jo, be kasdienių buitinių prekių, jose gali būti parduodama ir karinė avalynė, diržai, kiti universalūs uniformos reikmenys, kurie dėvisi.
„Jos paprastai yra misijų rajonuose, tai labai patogu. Pavyzdžiui, Afganistane, kur prabuvau 21 mėnesį, kitokių ir galimybių nelabai yra – afganų turgus arba į Dubajų skristi. Ten yra visos einamos, svarbiausios prekės“, – BNS sakė G. Bagdonas.
„Suprantama, ten yra pigiau negu normalioje parduotuvėje, nes nuimami kažkokie mokesčiai“, – pridūrė jis.
Anot atsargos karininko, Europoje tokios parduotuvės labiausiai paplitusios bazėse, kur tarnauja amerikiečiai.
Pasak G. Bagdono, tai svarbi užsienyje tarnaujančių karių tarnybos dalis.
„Karys dedikuoja save visą profesionaliai, netgi daugiau negu profesionaliai: negalima niekur daugiau dirbti, negalima profsąjungų, 24 valandas tave gali, esant reikalui, valstybė panaudoti. Todėl suteikiama tokių naudų“, – kalbėjo G. Bagdonas.
Priešakinės NATO pajėgos Lietuvoje dislokuojamos nuo 2017 metų pradžios.
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