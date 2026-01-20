Pareigūnai taip pat fiksavo neeilinį reiškinį: turėjome įspūdingą naktį

„Šiąnakt per sieną prasmuko neeilinė viešnia... Mūsų pareigūnai Panemunės kelio poste šiąnakt taip pat fiksavo neeilinį reiškinį – Šiaurės pašvaistę. Nors darbas pasienyje niekada nesustoja, gamta rado būdą trumpam prikaustyti žvilgsnius“, – feisbuke rašė Lietuvos muitinė.
„Darbe turėjome tikrą šaltą, bet įspūdingą naktį. Net stipriai apšviestame mūsų Panemunės kelio poste ir gyvenvietėje puikiai matėsi Šiaurės pašvaistė“, – įspūdžiais dalijosi pamainoje dirbusi ir pašvaistę įamžinusi kolegė Lina Rakauskienė.
Nors ryškios posto šviesos šiek tiek konkuravo su dangaus spalvomis, akimirkos žavesio tai nesumažino.
Biržų rajono policijos komisariatas taip pat dalijosi įspūdingais vaizdais.
„Naktinis budėjimas. Šaltis, tyla ir atsakomybė“, – feisbuke rašė pareigūnai.
Kaip jau rašyta, pirmadienio vakarą ir antradienio naktį įvairiose vietovėse tautiečiai fiksavo Šiaurės pašvaistę ir akį traukiančiais vaizdais dalijosi socialiniuose tinkluose.
„Ryškiau sužibo Šiaurės pašvaistė. Eikit laukan pasižiūrėti, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika, vėliau pridūręs. – Spalvinga metų pradžia.“
