 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 neteisėtų migrantų

2026-08-01 11:58
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 neteisėtų migrantų</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 neteisėtų migrantų / L. Balandžio / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1032 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,6 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
neteisėti migrantai
pasienis su Baltarusija
Valstybės sienos apsaugos tarnyba

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