Pasisakė mirusio kūdikio mama: mus atakuoja

„Mes nekalbėtume viešai, mes gedėtume, bet nėra kitos išeities“, – LNK Žinioms sakė motina.
Mama sunkiai tramdo emocijas ir rodo tuščią lovytę. Joje gulėjo namuose gimusi dukrelė, tačiau, sulaukusi dviejų mėnesių, ji mirė.
„Surado skylutę širdyje, Patau sindromą. Kas reiškia, kad jos visas organizmas nefunkcionuojantis normaliai, ir kvėpavimas, ir plaučių uždegimas, įsisavinimas prastas. Mūsų vaikas numirė, gyveno du mėnesius“, – pasakojo moteris.
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Mažylės gyvybė užgeso sekmadienį Kauno vaikų ligų klinikoje. Negana netekties, šeima tikina susidūrusi su absurdiška situacija. Mama sako sulaukusi akibrokšto iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos: kūdikį norėta paimti iš šeimos, tačiau tokio pranešimo šeima sulaukė jau po jo mirties.
„Sprendimą priėmėme liepos 27 dieną, o apie kūdikio mirtį sužinojome tik liepos 28 dieną. Jis mirė liepos 26-ąją, sekmadienį“, – aiškino Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.
Tarnyba pripažįsta ir apgailestauja, kad įsivėlė klaida, tačiau tikina skubos tvarka susitiksianti su Kauno klinikų atstovais ir peržiūrėsianti informacijos perdavimo algoritmus, kad duomenys būtų atnaujinami net ir tuomet, kai įvykis nutinka sekmadienį, kaip šiuo atveju.
„Manau, kad trūksta kompetencijos“, – komentavo advokato padėjėja Dalia Jasevičienė.
Su šeima bendraujanti teisininkė sako, kad vaikelis gimė turėdamas įgimtų sveikatos sutrikimų ir Patau sindromą – retą genetinę ligą.
„Ji sirgo liga, kuri nesuderinama su gyvybe“, – pabrėžė D.Jasevičienė.
Dabar mama situacija aktyviai dalijasi ir socialiniuose tinkluose.
„Ji turėjo genetinę ligą, daug fiziologinių sutrikimų, dėl kurių negalėjo augti, įsisavinti maisto ir silpo“, – pasakojo mama.
Anot advokato padėjėjos, mama kreipėsi į privačią kliniką, kur jai patarė, kaip būtų galima mėginti pratęsti vaiko gyvybę, tačiau po labai sunkaus mėnesio vaikeliui prireikė Kauno klinikų reanimacijos.
„Mergaitės būklė buvo gana sunki. Ji atvyko liepos pradžioje dėl išsekimo, buvo įtariama nepakankama mityba“, – sakė vaikų intensyviosios terapijos gydytojas Martynas Žemaitis.
Anot medikų, dviejų mėnesių kūdikis svėrė mažiau nei du kilogramus. Apie tai medikai pranešė ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai.
„Dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros“, – pažymėjo M. Žemaitis.
Vis dėlto kalbintas gydytojas sako, kad sergant Patau sindromu 90 procentų kūdikių neišgyvena pirmųjų metų, o sergantiesiems reikalinga ypatinga priežiūra.
„Nemaža dalis išgyvena tik kelias savaites“, – pridūrė M. Žemaitis.
„Tikslinant duomenis, klinikos pareiškė, kad tokios mamos šeimoje visiems vaikams nesaugu, nes vienas vaikas esą buvo neprimaitintas, jam trūko maisto“, – kalbėjo advokato padėjėja D. Jasevičienė.
Šiuo metu šeimoje auga dar šeši vaikai. Šeimą pažįstanti advokato padėjėja tikina, kad vaikai auga apsupti meilės ir gamtos, šeimoje nevartojamas alkoholis, tačiau Vaiko teisių apsaugos tarnyba nusitaikė ir į likusius vaikus.
„Mirties akivaizdoje turime išgyventi skausmą ir kartu gintis nuo Vaiko teisių apsaugos tarnybos, kuri mus atakuoja ir nori paimti kitus vaikus“, – sakė mama.
„Vaikams yra kilusi grėsmė dėl jų gerovės, emocinio saugumo ir raidos“, – teigė L. Baranauskienė.
Šeima Vaiko teisių apsaugos tarnybai buvo žinoma jau maždaug aštuonerius metus. Anksčiau buvo inicijuotas ir pagalbos teikimas.
„Gauta keletas pranešimų, taip pat ir iš sveikatos priežiūros įstaigų, dėl netinkamai užtikrinamos vaikų sveikatos priežiūros“, – aiškino L. Baranauskienė.
Su tokiais teiginiais pati mama nesutinka.
„Jie sako, kad mūsų name nepakanka vietos, vaikams neužtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos, jos esą nepalankios“, – pasakojo mama.
Tačiau ar nėra taip, kad šeimai trūksta ir finansų? Socialiniuose tinkluose mama pasidalijo, kad priima aukas. Nurodyta ir banko sąskaita.
„Laidotuvėms ir teisinei pagalbai, kuri dabar dirba visą parą“, – sakė mama.
Aukas šeimai padeda rinkti ir Antanas Kandrotas-Celofanas.
Koks išsamesnis šeimos paveikslas?
„Mes nesutarėme nuo pirmųjų dienų, žinokite, ir tiek. Jie tokie įdomūs žmonės, ir tiek“, – sakė kaimynė.
Savivaldybės meras sako, kad šeima save vadina gamtos žmonėmis.
„Žmonės gyvena keistoką gyvenimą, gimdo namuose, apie jokius skiepus net negalvoja. Tokie gyvenantys su mišku, Dievu ir saule“, – kalbėjo Ukmergės rajono meras Darius Varnas.
Į tai atsakė ir pati vaikų mama.
„Kai natūralus yra imunitetas, jis yra nepažeistas, jis normaliai kurtas, nuosekliai, sąmoningai, jis veikia“, – tvirtino mama.
Anot mero, vaikai nelanko ir įprastos ugdymo įstaigos. Iki pernai šeima šešerius metus gyveno savivaldybės socialiniame būste.
„Kiek pavyko išsiaiškinti, tėtis niekur nedirba, prižiūri vaikus, o mama turi verslo liudijimą“, – sakė D. Varnas.
Kol kas vaikai vis dar yra namuose su tėvais, tačiau, jeigu šeima artimiausiu metu nebendradarbiaus, sprendimas gali pasikeisti.
„Bus priimtas sprendimas perkelti vaikus iš šeimos“, – nurodė L. Baranauskienė.
LNK šaltinis, dirbantis greitosios medicinos pagalbos tarnyboje, sako, kad su šeima teko susidurti prieš kelerius metus. Į namus buvo vykta ne dėl vaikų, o dėl garbaus amžiaus senjorės. Anot šaltinio, senjorė su ją prižiūrėjusiais žmonėmis nebuvo susijusi giminystės ryšiais, tačiau mainais už priežiūrą buvo įsileidusi šeimą į savo namus.
Deja, prižiūrimai senjorei nebuvo duodami reikalingi vaistai, nors ji buvo patyrusi insultą. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams neleista prieiti prie pacientės, todėl teko kviesti policiją. Tik padedant pareigūnams senjorę pavyko išvežti į ligoninę.
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