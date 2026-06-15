Paskelbti šešių pirmųjų vienuoliktokų egzaminų rezultatai: trijų vidurkiai augo, kitų – smuko

Kaip teigiama pirmadienį išplatintame pranešime, ekonomikos ir verslumo valstybinio brandos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 2814 mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis – 24,27 taško iš 40 galimų.
68 procentai mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. 25 ir daugiau taškų surinko beveik 48 procentai visų laikiusiųjų egzaminą.
Praėjusiais metais ekonomikos ir verslumo egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 2570 mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis buvo 19,3 taško iš 40 galimų.
Istorijos egzamino pirmosios dalies rezultatai rodo, kad mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 24,15 iš 40 galimų.
Iš viso šio egzamino pirmoje dalyje dalyvavo 10 tūkst. 181 mokinys. Pusę ir daugiau taškų surinko 70,5 procentai visų laikiusiųjų. 25 ir daugiau taškų surinko 48,9 procentai mokinių.
Praėjusiais metais bendras mokinių surinktų taškų vidurkis istorijos egzamine buvo 22,7 taško iš 40 galimų, šį egzaminą laikė 9425 vienuoliktokai.
Per chemijos egzamino pirmąją dalį 74 procentai mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. 50,6 procentai vienuoliktokų pasiekė 25 taškus, reikalingus egzaminui išlaikyti. Bendras dalyvavusių surinktų taškų vidurkis – 24,4 iš 40 galimų. Šio dalyko egzamino pirmąją dalį laikė 3047 mokiniai.
Lyginant su praėjusiais metais, bendras šį egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis buvo 26,6 iš 40 galimų. Egzamine dalyvavo 2730 vienuoliktokų.
30,7 proc. biologijos egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių surinko 25 ir daugiau taškų. Šį egzaminą laikė 11210 mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis – 21,1 iš 40 galimų. 53,4 procentai mokinių surinko pusę ir daugiau galimų taškų.
Praėjusiais metais egzamine dalyvavo 10186 mokiniai, jų surinktų taškų vidurkis siekė 23,3 iš 40 galimų.
Vokiečių kalbos egzamino pirmąją dalį laikė 46 mokiniai, o prancūzų kalbos – 26. Vokiečių kalbos egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis – 29,5 taško iš 40 galimų. 37 mokiniai surinko pusę ir daugiau taškų, egzaminui išlaikyti reikalingus 25 taškus surinko 34 mokiniai.
Tuo metu 13 mokinių, laikiusių prancūzų kalbos egzaminą, surinko 25 ir daugiau taškų. Bendrai mokinių surinktų taškų vidurkis yra 25,42 taško iš 40 galimų.
Praėjusiais metais vokiečių kalbos egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis buvo 23 taškai iš 40 galimų, egzaminą laikė 61 mokinys. Prancūzų kalbos egzamino taškų vidurkis siekė 30,9 taško iš 40 galimų, egzaminą laikė 15 mokinių.
Taip pat, agentūros teigimu, vertinimo instrukcijose koreguotas chemijos egzamino užduoties 22 klausimo vertinimas, užskaitant papildomą atsakymą kaip teisingą, biologijos egzamino užduoties 3 klausime kaip teisingi buvo užskaityti visi pateikti atsakymų variantai bei buvo papildytas 18 klausimo vertinimas – 1 tašką skiriant už du teisingai pasirinktus atsakymų variantus vietoje trijų.
„Egzaminų, kurių rezultatai skelbiami šiandien, užduotys atitiko ugdymo programas. Siekiant užtikrinti kuo objektyvesnį vertinimą, peržiūrėtos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijos“, – išplatintame pranešime teigė NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
„Tai atliekant buvo įvertinti ir viešojoje erdvėje išsakyti mokytojų, dalyko specialistų komentarai, taip pat gauti mokinių ir jų tėvų pastebėjimai. Vertintojų pasiūlymu chemijos ir biologijos egzaminų užduotyse nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų“, – sakė S. Šabanovas.
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