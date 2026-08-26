Pataisos dėl pareigūnų šaunamojo ginklo panaudojimo: ar bus kaip JAV?

„Kiekviena valstybė turi savo sociumą, kuris vienaip ar kitaip reaguoja į dalykus – tikrai manau, kad nebus tai liberalizavimas toks, kaip Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Tikrai kartu su ginklo panaudojimu yra ir atsakomybė“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė M. Katelynas.
„Mano tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga, ir galimybė apsaugoti valstybę, kuomet to reikia“, – pabrėžė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Kaip skelbta, atsižvelgiant į kintančias hibridines grėsmes, vidaus reikalų ministras antradienį pranešė rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams.
Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtinais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina, kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui.
Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybei ar sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui.
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