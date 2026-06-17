Pedagogų stažuotė Japonijoje baigėsi nemaloniomis pasekmėmis

„TikTok“ praūžusiame vaizdo įraše matyti, kad traukinyje – Panevėžio pedagogų delegacija.
Panevėžiečiai išgarsėjo ne tik 18 mln. turinčiame Tokijuje.
„Praėjimo nebuvo ir mes niekam nieko blogo nedarėme. Mes viską parašėme, buvo išsiųsta net Japonijai, net ambasadai rašėme laiškus ir gavome visų atsiprašymą“, – teigė Panevėžio švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė.
Anot pašnekovės, esą iš Japonijos gavo atsiprašymą, o iš prokuratūros – nurodymą trečdaliui delegatų už kelionę susimokėti patiems. Stažuotę Japonijoje finansavo savivaldybė, o jai pinigai skirti iš Europos struktūrinių fondų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Galimai ta stažuotė buvo organizuota netinkamai, t. y. pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktų reikalavimus. Panevėžio apygardos prokuratūra nedelsiant pradėjo tyrimą dėl viešojo intereso gynimo“, – neslėpė Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis.
Nustatyta, kad septyni iš stažuotės Japonijoje dalyvių negalėjo važiuoti už projektinius pinigus, tad jų padaryta žala savivaldybei – beveik 20 tūkst. eurų.
„Jie nėra nei pedagogai, nei jų vadovai. Be to, rašte buvo nurodyta, kad jie privalo į savivaldybės biudžetą grąžinti 19,9 tūkst. eurų“, – komentavo D. Skrebiškis.
Arba kiekvienas po beveik 3 tūkst. Tiesa, septyni delegatai pinigus grąžino, neprieštaraudami ar skųsdamiesi. Negana to, dar du žmonės grįžus iš Japonijos ir pakvipus skandalu susimokėjo pirmi.
„Susimokėjo, nepakvipus skandalui, du žmonės, t. y. Švietimo centro vadovė ir mano dukra“, – pasakojo S. Sėrikovienė.
Švietimo skyriaus vedėja nepripažino, kad nei ji, nei kiti neturėjo teisės būti Japonijoje ir atsivežti patirties.
Prokuratūra nustatė, kad likę kiti šešiolika stažuotės dalyvių atitiko reikalavimus, todėl už juos sumokėti daugiau kaip 45 tūkst. eurų yra pagrįsti.
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